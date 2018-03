Patronul echipei PAOK a explicat reactia sa de la meciul cu AEK: "Nu am amenintat pe nimeni. Voi continua sa lupt pentru un fotbal corect"

"Vreau sa le cer iertare tuturor fanilor echipei PAOK, tuturor suporterilor greci si intregii comunitati fotbalistice. Imi pare rau de ce s-a intamplat, clar nu aveam dreptul sa intru pe teren in acel fel. Reactia mea emotionala a fost cauzata de situatia negativa generalizata din fotbalul grec, in ultima vreme, si de toate evenimentele nesportive si inacceptabile care au avut loc catre finalul meciului PAOK-AEK: actiunile arbitrului si ale observatorului (gol-ofsaid-gol), intreruperea meciului, protestele si patrunderea pe teren a zeci de persoane din partea ambelor echipe. Toate acestea puteau duce la degradarea situatiei pe teren si singurul meu obiectiv a fost de a le proteja pe miile de suporteri ai echipei PAOK de provocari.Credeti-ma, nu am avut intentia de a intra in conflict cu echipa adversa sau cu arbitrii. Si cu siguranta nu am amenintat pe nimeni. Ma zbat si voi continua sa lupt, in ciuda atacurilor la care sunt supus la toate nivelurile, pentru un fotbal corect, arbitrat corect si pentru a castiga campionatul pe teren, nu in instante. Cer iertare inca o data", a declarat Savvidis, intr-un comunicat, publicat pe site-ul clubului, citat de News.ro.Intregul scandal a pornit dupa ce Fernando Varela (PAOK) a marcat in minutul 90, cand scorul era 0-0. Initial, golul a fost validat, dar apoi arbitrul Kominos a revenit asupra deciziei si a anulat reusita pe motiv de ofsaid la brazilianul Mauricio. A fost momentul care a declansat nebunia pe arena "Toumba".Ivan Savvidis, presedintele lui PAOK, a intrat pe teren inarmat cu un pistol si insotit de bodyguarzi pentru a-i cere socoteala arbitrului.In cele din urma, arbitrul a modificat din nou decizia, acordand gol valabil lui PAOK, care i-a adus primul loc in clasamentul Superligii prin victoria cu 1-0. Centralul nu a mai reusit insa sa convinga jucatorii lui AEK Atena sa revina pe teren pentru ca meciul sa se incheie regulamentar.Guvernul din Grecia a anuntat, luni, ca toate meciurile de fotbal din campionat au fost suspendate dupa incidentele care au avut loc la derby-ul dintre PAOK Salonic si AEK Atena.Tot luni, autoritatile elene au emis un mandat de arestare pe numele patronului formatiei PAOK Salonic, Ivan Savvidis.