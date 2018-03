VIDEO Stoke - Manchester City 0-2/ "Dubla" lui David Silva - "Cetatenii", inca un pas spre titlu

City se afla la al 26-lea succes in Premier League, fiind lider autoritar in clasament (are un avans de 16 puncte). Stoke se gaseste pe locul 19, cu 27 de puncte, la un punct distanta de Southampton, echipa clasata pe locul 17, primul neretrogradabil.1. Manchester City 812. Manchester United 653. Tottenham 614. Liverpool 605. Chelsea 566. Arsenal 48 etc.Stoke - Manchester City 0-2Bournemouth - Tottenham 1-4Arsenal - Watford 3-0Chelsea - Crystal Palace 2-1Everton - Brighton 2-0Huddersfield - Swansea 0-0Newcastle - Southampton 3-0West Brom - Leicester 1-4West Ham - Burnley 0-3Manchester United - Liverpool 2-1