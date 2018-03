​Champions League: Manchester United vs Sevilla/ Lupta continua pe "Old Trafford" de la 0-0

De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; McTominay, Matic; Mata, Sanchez, Rashford; Lukaku. Antrenor: Jose Mourinho.Absenti: Blind si Herrera (ambii accidentati), Rojo, Jones,Incerti: Pogba, Ibrahimovic (accidentati)Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Sarabia, Banega, Correa; Muriel. Antrenor: Vincenzo Montella.Absenti: Navas, Corchia (accidentati)Incert: Carrico (accidentat)Danny Makkelie (central), Mario Diks, Hessel Steegstra (asistenti), Kevin Blom, Kamphuis Jochem (aditionali) - toti din Olanda. Al patrulea oficial: Jan de Vries (Olanda).patru victorii (2-1 cu Liverpool, 3-2 cu Crystal Palace, 2-1 cu Chelsea, in Premier League si 2-0 cu Huddersfield, in optimile Cupei Angliei) si o remiza (0-0 cu Sevilla)doua victorii (2-0 cu Athletic Bilbao si 1-0 cu Malaga, in La Liga), un rezultat de egalitate (0-0 cu Manchester United) si doua infrangeri (2-5 cu Atletico Madrid si 0-2 cu Valencia, in La Liga)Trupa lui Jose Mourinho traverseaza o perioada excelenta, castigand patru din ultimele cinci partide disputate. "Diavolii" au obtinut o victorie importanta la sfarsitul saptamanii trecute, chiar pe "Old Trafford". Dubla lui Rashford a adus victoria in fata rivalei Liverpool (scor 2-1), iar moralul jucatorilor este acum la cota maxima.Manchester United spera sa reuseasca in fata propriilor fani victoria care sa o conduca in sferturile Champions League, faza in care nu a mai ajuns din sezonul 2013/2014. In cele 20 de partide disputate in acest sezon pe teren propriu, United a castigat de 17 ori si a incheiat doua meciuri la egalitate. Doar Manchester City a reusit sa se impuna pe "Teatrul Viselor".In clasamentul din Premier League, Manchester United se mentine pe pozitia a doua, la patru puncte distanta de Tottenham, ocupanta locului trei. City isi continua linistita marsul spre titlul de campioana, avand 16 puncte avans fata de "diavoli".Dupa o mansa tur in care doar interventiile lui De Gea au facut ca United sa plece neinvinsa de pe stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan", Sevilla spera sa produca surpriza si sa obtina biletele pentru sferturi.Echipa lui Vincenzo Montella vine pe "Old Trafford" dupa o infrangere pe teren propriu in fata celor de la Valencia , scor 0-2. Anadaluzii sunt tot mai departe de primele patru locuri ale clasamentului din La Liga, cele care asigura prezenta in Champions League. Sevilla se gaseste pe pozitia a cincea, la 11 puncte in urma Valenciei (echipa de pe locul 4).Sevilla s-a mai aflat pana acum de alte trei ori in optimile Champions League, dar nu a reusit niciodata sa treaca de aceasta faza."Maine este un meci foarte dificil. Jucam impotriva unei echipe care nu a pierdut impotriva lui Liverpool nici acasa, nici in deplasare, a inscris goluri impotriva lui Liverpool si a remizat cu Liverpool, iar ei sunt o echipa foarte buna, cu un stadion de traditie, asa ca pot sa spun ca Sevilla este intr-adevar o formatie foarte buna" -"Stim ca este o deplasare dificila si ei sunt o echipa cu multa influenta. Stim ca trebuie sa dam totul si speram ca momentele cheie sa fie de partea noastra. Vor fi momente cand trebuie sa ne aparam si momente cand va trebui sa atacam - momente cand va trebui sa incetinim ritmul jocului si momente in care il vom accelera" -Intalniri directe: 5Victorii AS Roma: 1Victorii Sahtior: 4Golaveraj: 7-9Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Cengiz Under, Dzeko, Perotti. Antrenor: Eusebio Di Francesco.Absenti: Karsdorp, Pellegrini (accidentati)Incert: Defrel (accidentat)Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. Antrenor: Paulo Fonseca.Absenti: Kryvtsov, Malyshev (ambii accidentati), Srna (suspendat)Alberto Undiano Mallenco (central), Roberto Alonso, Juan Yuste (asistenti), Juan Martinez Munuera, Jose Maria Sanchez Martinez (aditionali) - toti din Spania. Al patrulea oficial: Raul Cabanero (Spania).trei victorii (3-0 cu Torino, 4-2 cu Napoli, 2-0 cu Udinese, in Serie A) si doua infrangeri (0-2 cu AC Milan, in Serie A si 1-2 cu Sahtior)cinci victorii (3-0 cu Vorskla, 3-0 cu Karpaty, 5-0 cu Zirka, 5-0 Chornomorets Odesa, in campionatul Ucrainei si 2-1 cu AS Roma).Formatia pregatita de Eusebio Di Francesco a pierdut mansa tur cu Sahtior, scor 2-1, dar golul reusit de Cengiz Under (41') o pastreaza in carti pentru calificarea in sferturi. Dupa doua victorii clare in campionat (3-0 cu Torino si 4-2 cu Napoli), AS Roma vine cu toata increderea necesara pentru returul de foc de pe "Stadio Olimpico".In campionatul Italiei, AS Roma ocupa ultima treapta a podiumului, cu 56 de puncte, dupa Juventus (71 p) si Napoli (70).De partea cealalta, Sahtior Donetk se gaseste pe prima pozitie a clasamentului primei ligi din Ucraina, echipa reusind sa adune 54 de puncte in 23 de etape. Formatia lui Paulo Fonseca are un avans de sase puncte fata de ocupanta locului doi, Dinamo Kiev.Ucrainenii traverseaza o perioada excelenta in campionat, avand patru victorii consecutive, fara gol primit. In etapa precedenta, Sahtior a reusit sa se impuna la scor de neprezentare pe terenul celor de la Vorskla.In meciul tur din optimile Champions League, Sahtior Donetk a izbutit o revenire spectaculoasa, dupa ce AS Roma deschisese scorul inainte de pauza. Golurile victoriei au fost semnate de Ferreyra (52') si Fred (71').In 2011, Sahtior (condusa la acea vreme de Mircea Lucescu) o elimina pe AS Roma in optimile Champions League, dupa 3-2 in deplasare si 3-0 pe teren propriu."Vrem sa ne calificam si nu putem face asta daca nu vom juca cel mai bun fotbal. Sper ca toate oscilatiile dintre momentele bune si cele slabe sa nu mai existe acum pentru ca acesta este un joc la care nu putem gresi. Vreau sa vad continuitate de la echipa mea. Chiar daca mergem mai departe, vreau sa ne pastram forma si echilibrul. Am facut cateva greseli, nu doar individual, ci ca echipa, in prima mansa, si nu ne putem permite sa facem din nou acest lucru" -"Va fi un joc foarte dificil. Roma a facut parte dintr-o grupa cu Chelsea si Atletico Madrid, echipe dificile, si au castigat cinci din ultimele sase partide disputate (n.r in Serie A). Ei vor incerca sa puna presiune inca de la inceput. Va trebui sa fim foarte puternici in defensiva pentru a rezista. Echipa mea este intr-o forma minunata, mental si fizic" -