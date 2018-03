FC Dinamo nu-l mai sustine pe Razvan Burleanu la presedintia FRF, ci pe Ionut Lupescu

Presedintele Consiliului de Adminsitratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, luni, ca gruparea din Soseaua Stefan cel Mare ii va acorda sprijin lui Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia FRF, desi a semnat o adeziune de sustinere a actualului sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, potrivit news.ro.



"In momentul in care Dinamo si-a exprimat o adeziune formala si a semnat o declaratie de sustinere pentru actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, domnul Lupescu nu isi anuntase inca oficial candidatura. Acel moment nu poate fi judecat acum ca si cum noi ne-am fi razgandit pe parcurs. Lucrurile s-au transformat pe parcurs. In momentul in care Ionut Lupescu candideaza, a trebuit sa facem aceasta revenire necesara tocmai din dorinta de a nu avea cineva impresia ca jucam la doua capete. Este o alegere fireasca si naturala pentru Dinamo. Daca nu aparea un nume ca Ionut Lupescu si tot ceea ce inseamna el pentru Dinamo... Daca jucam la doua capete si nu faceam public, puteam sa fim banuiti de tot felul de lucruri. Cat timp spunem franc ca situatia s-a schimbat si prin urmare si noi ne schimbam punctul de vedere public, nu vad de ce ar fi o problema, nu trebuie sa se supere nimeni, e alegrea noastra, care poate fi castigatoare sau nu, dar pe care ne-o asumam",a spus David, la Digi Sport.

La alegerile din 18 aprilie pentru presedintia FRF si-au anuntat candidatura Razvan Burleanu, Ionut Lupescu si fostul fotbalist Marcel Puscas.