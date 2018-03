FOTOGALERIE Cum vor arata stadioanele pe care Romania le va pune la dispozitie cu ocazia EURO 2020

"Vreau sa dau o veste buna referitor la cele 4 stadioane. CNI si-a asumat constructia si finalizarea celor 4 arene. Am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Steaua si Arcul de Triumf. Rapid e deja spre aprobare.La, care va avea, se va demola stadionul existent si va fi construit in totalitate pentru a indeplini criteriile UEFA. Stadionulva avea o capacitate de, valoarea va fi deStudiul de fezabilitate este la CNI, ulterior va fi transmis la Guvern. Acest stadion este pe circuitul de avizare. Se va moderniza pista de atletism, salile de sport si de atletism.La cea de-a 4 arena, stadionul Dinamo, au fost solutionate aspectele juridice. Acum, dupa aprobarea Ministerului Dezvoltarii, vom demara procedura de achizitionare a studiului de fezabilitate, apoi a dreptului de constructie. Vom depune toate eforturile necesare pentru a finaliza si aceasta arena, dar vom vedea.In graficul nostru, intentionamLa Rapid si la Arcul de Triumf vor fi, sunt lucrari de reabilitare.La Dinamo, noul amplasament este in locul. Acolo intentionam sa-l realizam. Noua arena va avea" -Conform UEFA, meciurile din grupa A vor avea loc la Roma si Baku, cele din grupa B la Sankt Petersburg si Copenhaga, grupa C la Amsterdam si Bucuresti, grupa D la Londra si Glasgow, grupa E la Bilbao si Dublin, iar grupa F la Munchen si Budapesta.Turneul final al Campionatului European de Fotbal din 2020 va marca aniversarea a 60 de ani de la prima editie a competitiei si se va desfasura in 13 orase europene, intre care se afla si Bucurestiul.UEFA a anuntat ca tragerea la sorti a grupelor preliminariilor Campionatului European din 2020 va avea loc la 2 decembrie 2018, la Convention Center din Dublin. Turneul final va avea loc in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020.