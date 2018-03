Campionatul Greciei, suspendat dupa incidentele de la PAOK - AEK Atena

''Am decis sa suspendam campionatul'', a declarat Secretarul de stat pentru Sport, Georgios Vasiliadis, la finalul unei reuniuni guvernamentale de urgenta. Meciurile ''nu se vor disputa pana cand nu va fi stabilit un nou cadru, convenit de toata lumea'', a mai spus oficialul, subliniind ca autoritatile de la Atena sunt in contact cu UEFA.Intregul scandal a pornit dupa ce Fernando Varela (PAOK) a marcat in minutul 90, cand scorul era 0-0. Initial, golul a fost validat, dar apoi arbitrul Kominos a revenit asupra deciziei si a anulat reusita pe motiv de ofsaid la brazilianul Mauricio. A fost momentul care a declansat nebunia pe arena "Toumba".Ivan Savvidis, presedintele lui PAOK, a intrat pe teren inarmat cu un pistol si insotit de bodyguarzi pentru a-i cere socoteala arbitrului.In cele din urma, arbitrul a modificat din nou decizia, acordand gol valabil lui PAOK, care i-a adus primul loc in clasamentul Superligii prin victoria cu 1-0. Centralul nu a mai reusit insa sa convinga jucatorii lui AEK Atena sa revina pe teren pentru ca meciul sa se incheie regulamentar.