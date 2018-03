VIDEO Haos total la finalul derby-ului PAOK - AEK: Presedintele echipei antrenate de Razvan Lucescu a intrat pe teren cu un pistol

Dupa 90 de minute de joc din acest meci crucial pentru pozitia de lider in clasament, tabela de marcaj arata 0-0. Fundasul capverdian Fernando Varela (ex-Steaua) a inscris insa un gol ce parea sa aduca victoria echipei sale, insa arbitrul Giorgos Kominos nu l-a validat considerandu-l din ofsaid, ceea ce a provocat furia echipei locale, in special a presedintelui clubului, omul de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis.Vizibil enervat, responsabilul lui PAOK a intrat pe teren, urmat de membri ai staff-ului sau, pentru a-i cere socoteala arbitrului si a cere, conform presei, jucatorilor sai sa nu mai reia jocul. Conform imaginilor prezentate la TV, Savvidis purta la centura un pistol.Potrivit presei, directorul tehnic al echipei PAOK Salonic, slovacul Lubos Michel, s-a indreptat spre arbitru si i-ar fi spus acestuia: "Esti terminat".Arbitrul Georgios Kominos a modificat apoi decizia, acordand gol valabil lui PAOK, care i-ar fi adus primul loc in clasamentul Superligii prin victoria cu 1-0.Dar centralul nu a reusit apoi sa convinga jucatorii lui AEK Atena sa revina pe teren pentru ca meciul sa se incheie regulamentar. Jucatorii echipei oaspete au revenit la vestiare, temandu-se pentru propria lor securitate si acuzandu-l pe Savvidis ca a atacat un responsabil al lui AEK, pe Vasilis Dimitriadis.Arbitrul va prezenta Federatiei elene un raport al meciului, care va permite sa se ia sanctiuni la nivel de echipa sau individual.Potrivit News.ro, presa din Grecia noteaza ca arbitrul a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost intrerupta la scorul de 1-0.Antrenorul echipei AEK Atena, Manolo Jimenez, a povestit pentru presa din Spania ca el si jucatorii sai s-au temut pentru viata lor. "PAOK a marcat un gol din ofsaid, arbitrul l-a anulat si jucatorii au inceput sa protesteze 4-5 minute fara ca centralul sa elimine pe cineva. Apoi a intrat pe teren un om cu garzi de corp si s-a dus spre arbitru, apoi a venit spre banca noastra si a inceput sa ameninte pe toata lumea. La inceput nu stiam ca avem o arma. Apoi am vazut. Patronul lui PAOK s-a dus direct spre arbitru. Apoi au vrut sa incheiem meciul, dar presedintele nostru ne-a spus sa nu mai mergem pe un teren unde un om are o arma. Federatia greaca trebuie sa vada aceste lucruri si sa ia o decizie. Pentru un gol anulat sa intri pe teren sa ataci arbitrul. Incredibil", a declarat Jimenez.In cursul zilei de duminica, Comisia de apel a Federatiei decisese sa anuleze penalizarea de trei puncte dictata de Comisia de Disciplina impotriva clubului PAOK, dupa meciul anulat cu Olympiakos, la care antrenorul echipei din Pireu, Oscar Garcia, fusese lovit cu o rola de hartie igienica aruncata din tribune.Comisia de Apel a decis, totodata, sa anuleze sanctiunea care ii impunea lui PAOK sa dispute urmatoarele doua meciuri de pe teren propriu cu portile inchise. Rezultatul meciului, victiorie acordata la "masa verde" cu scorul de 3-0 in favoarea lui Olympiakos, a fost mentinut, la fel ca si amenda de 30.000 de euro dictata impotriva lui PAOK.