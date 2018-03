Liga 1, play-off: FCSB - Viitorul 2-1/ Ros-albastrii revin pe locul doi - Budescu, reusita de exceptie

In prima repriza, niciuna dintre cele doua echipe nu a stralucit, insa FCSB a profitat de sansele pe care le-a avut si a marcat de doua ori in doar sapte minute. Primul gol a fost unul fabulos, autorul fiind nimeni altul decat Budescu (32'). Mijlocasul ros-albastrilor a primit o pasa excelenta de la Pintilii, a trecut de un adversar, a simulat o pasa si apoi a sutat la coltul lung. Mingea a prins un efect superb, a lovit bara din stanga, apoi pe cea din dreapta si in cele din urma s-a oprit in plasa.Echipa lui Nicoale Dica si-a dublat avantajul sapte minute mai tarziu, dupa un corner executat foarte bine de Man. Florin Tanase a deviat de la prima bara, iar Momcilovic s-a desprins din marcaj si a reluat cu capul din cativa metri.In minutul 25, Ciobanu a intrat in viteza in careu, s-a aruncat spectaculos si spera la un lovitura de la 11 metri. Reluarile tv au aratat ca Nedelcu a intervenit regulamentar, punand piciorul pe minge.Elevii lui Gica Hagi n-au avut niciun sut pe spatiul portii aparate de Balgradean in primele 45 de minute ale partidei de pe "Arena Nationala".In minutul 65, Nicolae Dica l-a introdus in locul lui Gnohere pe Denis Alibec. Atacantul s-a facut remarcat imediat, cu pasa din rabona pentru Budescu. Faza a continuat cu o centrare pentru Florin Tanase, insa capitanul ros-albastrilor a fost blocat in momentul sutului.In minutul 74, acelasi Alibec a reluat din interiorul careului mic, dupa un corner executat de Budescu de pe partea stanga, insa mingea a lovit bara si a iesit in afara terenului.Imediat dupa aceasta faza, Viitorul a redus din diferenta gratie reusitei lui Mladen (75'). Ianis Hagi a sutat foarte bine din corner, Tiru a sarit pe sub minge, dar Mladen, scapat din marcaj de Morais, a reluat din prima, fara nicio sansa pentru Balgradean. Jucatorii lui Hagi au fortat egalarea pe final de meci, insa tabela a ramas neschimbata.FCSB e neinvinsa de opt etape in campionat, inregistrand sase victorii si doua rezultate de egalitate. De partea cealalta, campioana Romaniei se afla la primul sau esec din 2018, dupa o remiza si trei victorii."Este foarte importanta victoria, ne indepartasem putin si trebuia sa castigam. Nu cred ca se joaca titlul in etapa viitoare. Suntem trei echipe care ne-am distanta putin, dar cred ca e prea devreme sa discutam de titlu. Cred ca se vorbeste prea mult despre arbitraj si pe mine ma deranjeaza ca mai mult se discuta la TV decat in teren","Pe finalul jocului am avut emotii foarte mari. Am condus pe tot parcursul meciului si am mai avut ocazii la 2-0 sa mai dam gol, dar nu am facut-o si a venit acel corner unde am pierdut marcajul si am primit gol. Ne asteptam ca Viitorul sa vina si sa faca un presing avansat. Am avut probleme cu iesirea din acel presing si am folosit mingi pe atacanti, cu mingea a doua. Eu nu am vazut ocaziile celor de la Viitorul, am vazut ca nu ne-au pus nicio problema pana pe final, cand au venit cu centrari si cu faze fixe","Demis nu am cum sa fiu la sfarsitul sezonului, pentru ca mi se termina contractul. Eu voi da totul si vom incerca sa castigam campionatul. Daca nu o vom face, voi vedea ce va fi de la vara", a mai spus antrenorul de la FCSB."Trebuia sa avem mai multa personalitate, sa incercam mai multe. In ultimele 30 de minute am avut mai mult curaj, mai multa initiativa si ne-am creat ocazii. Vom vedea, trebuie sa ne canalizam si sa vedem ce vom face pe viitor. Am avut doi jucatori suspendati, am luat anumite decizii. E normal, am aliniat o echipa foarte tanara, dar nu e o scuza. Fiecare jucator trebuie sa aiba randament, fiecare are sansa lui","Sunt nemultumit, ma asteptam sa avem mai multa personalitate, chiar daca jucam contra Stelei, o echipa foarte buna, cu jucatori in primul rand cu experienta si valorosi. Am spus-o si inaintea meciului ca trebuia sa nu le lasam mingea, dar jucatorii au fost destul de lenti la gandire. Ne-am asumat, astia suntem, fiecare meci e altfel. O sa muncim, o sa incercam sa ne descurcam mai bine. Asta a fost meciul, ei au fost mai iuti, au avut mui multa personalitate. In prima repriza au avut initiativa si au marcat", a mai spus Hagi."Abia a inceput, mai sunt 9 meciuri. Vom juca acasa cu Craiova, o echipa buna, iute, tehnica si trebuie sa facem un meci foarte bun, sa il castigam", a adaugat antrenorul echipei FC Viitorul.FCSB: Balgradean - R. Benzar, Planici, Momcilovici, Morais - Pintilii (Popescu '46), Nedelcu - Man, Budescu, Fl. Tanase (Teixeira 77') - Gnohere (Alibec 66'). Antrenor: Nicolae DicaFC Viitorul: V. Cojocaru - Mladen, Taru, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicaldau, T. Baluta, Dumitrescu (Dragus 46') - Ciobanu (Capusa 68'), Chitu (Matan 62'), I. Hagi. Antrenor: Gheorghe HagiCartonase Man 29', Nedelcu 64' / Hagi 82'Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar Iulian Dima a fost rezerva.Observatori au fost Cornel Sorescu si Dan Potocianu.La meci au asistat 8.753 de spectatori.CFR Cluj - CSM Poli Iasi 2-1CS U Craiova - Astra Giurgiu 1-0FCSB - FC Viitorul 2-1Sursa foto: soccerstand.com