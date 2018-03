VIDEO Ciro Immobile, executie de senzatie in prelungirile meciului de la Cagliari

Ciro Immobile este golgheter in Serie A, cu 24 de reusite. In actualul sezon, italianul a jucat in 36 de partide pentru Lazio si a marcat 34 de goluri (24 in Serie A, 6 in Europa League, doua in Cupa Italiei si doua in Supercupa Italiei).Cagliari si Lazio au incheiat la egalitate, scor 2-2. Golurile gazdelor au fost inscrise de Pavoletti (25') si Barella (74' - penalty), iar pentru Lazio au marcat Ceppitelli (35' - autogol) si Immobile (90+5').Bologna - Atalanta 0-1Crotone - Sampdoria 4-1Juventus - Udinese 2-0Sassuolo - Spal 1-1Fiorentina - Benevento 1-0Genoa - AC Milan 0-11. Juventus 71 puncte (27 jocuri)2. Napoli 69 (27 j)3. AS Roma 56 (28 j)4. Lazio 53 (28 j)5. Inter 51 (26 j)6. AC Milan 47 (27 j) etc.