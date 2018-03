FOTO VIDEO Momente emotionante pe "Artemio Franchi" - Omagiu impresionant adus lui Davide Astori, la partida Fiorentina vs Benevento

We dedicate this win to #Davide and all those who loved him. #DA13 forever. pic.twitter.com/BRSAC1URW4 ¬ ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 martie 2018

Elevii lui Stefano Pioli au iesit la incalzire purtand tricouri inscriptionate cu numarul 13 si numele fostului capitan al echipei. Inainte de inceperea partidei, jucatorii Fiorentinei au afisat un banner cu mesajul "Ciao, Davide".De asemenea, suporterii au pregatit numeroase mesaje pentru Davide Astori. "Sunt oameni care nu mor vreodata, sunt povesti care intra in eternitate... Drum bun, Capitane", a fost mesajul afisat pe intreaga lungime a Curvei Fiesole.Un alt banner impresionant a fost asezat pe gazon inaintea partidei, avand mesajul "Capitano per sempre".Momentul de reculegere a fost unul de o sensibilitate aparte, jucatorii celor doua echipe aflandu-se impreuna cu arbitrii la centrul terenului. Linistea care s-a asternut peste intregul stadion a fost sparta doar de blitz-urile aparatelor de fotografiat. Dupa acest moment, sute de baloane colorate in alb si violet au fost inaltate catre cer in memoria lui Astori.In minutul 13, peluza a afisat o coregrafie spectaculoasa, "Davide 13", jocul a fost intrerupt, iar toti jucatorii celor doua formatii au inceput sa aplaude.In minutul 25, Vitor Hugo a inscris unicul gol al meciului cu Benevento, cu o lovitura de cap, in urma unui corner. Brazilianul i-a dedicat reusita lui Astori, aratand publicului un tricou cu chipul fostului capitan, in aplauzele intregului stadion.Pe teren s-a aflat si fundasul Alin Tosca, care a fost integralist la oaspeti. Romanul s-a aratat extrem de afectat de cele intamplate, fiind surprins cu ochii in lacrimi inaintea partidei.Davide Astori a murit saptamana trecuta, la varsta de 31 de ani, la Udine, unde se afla cu Fiorentina pentru un meci din Serie A. In urma autopsiei s-a stabilit ca jucatorul a murit din cauze naturale, avand o problema cardiaca."Este vorba de o moarte de cauza cardiaca, fara indicii macroscopice, probabil o bradicardie, bataile inimii incetinindu-se, pana cand inima s-a oprit", a spus De Nicolo, precizand ca s-a constatat si ca fotbalistul avea edem pulmonar si congestie poliviscerala.Pentru stabilirea unui diagnostic definitiv sunt necesare insa investigatii histologice detaliate, a adaugat procurorul.Bradicardia consta in scaderea frecventei cardiace sub 60 de batai pe minut.