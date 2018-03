VIDEO Bataie generala dupa meciul Lille vs Montpellier: Suporterii gazdelor au invadat terenul si si-au lovit favoritii

Dupa fluierul de final, zeci de fani au patruns pe gazon si i-au agresat verbal si fizic pe jucatorii echipei lor favorite, care nu au apucat sa ajunga la vestiare. Fortele de ordine au fost surprinse si au reactionat cu intarziere. Cu greu, acestea au reusit sa formeze un baraj la intrarea la vestiare, ca fotbalistii sa poata parasi terenul. "Daca retrogradam, va retrogradam", au scandat fanii furiosi."Nu le inteleg reactia. Au reactionat ca si cum s-ar fi terminat campionatul si am fi retrogradat deja, dar mai sunt noua meciuri. Desi ei nu mai cred in noi, noi credem inca", a declarat capitanul Ibrahim Amadou.Conducerea lui Lille promite masuri dure impotriva vinovatilor de incidentele de sambata. "Nu va fi nico toleranta. Daca sunt acte de violenta, le vom izola si le vom sanctiona", a declarat directorul general al clubului, Marc Ingla, care a adaugat ca sunt 200 de camere video pe arena, una dintre cele mai moderne din Europa.Lille este pe locul 19, penultimul, retrogradabil, cu 28 de puncte, la egalitate cu Troyes, de pe locul 18, care duce la baraj si doar la un punct de Toulouse, de pe locul 17, care asigura mentinearea in prima liga.