VIDEO Malaga - Barcelona 0-2/ Gol superb reusit de Coutinho - Catalanii au ajuns la 35 de partide fara infrangere in La Liga

Coutinho, gol superb in meciul cu Malaga

Suarez a deschis scorul pe "La Rosaleda" dupa 15 minute de joc, cu o lovitura superba cu capul, dupa o centrare perfecta a lui Jordi Alba. Countiho a stabilit scorul final inca din minutul 28. In minutul 30, Malaga a ramas in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Samuel Garcia, pentru un fault dur asupra lui Jordi Alba.Eibar - Real Madrid 1-2FC Sevilla - FC Valencia 0-2Getafe - Levante 0-1.1. Barcelona 72 puncte2. Atletico Madrid 61 (- un joc)3. Real Madrid 574. Valencia 565. Sevilla 456. Girona 43 etc.