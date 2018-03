VIDEO Manchester United, victorie cu Liverpool (scor 2-1) - Rashford, decisiv pentru echipa lui Mourinho

Marcus Rashford a reusit o dubla pentru "diavoli" (14' si 24'), in timp ce Eric Bailly a marcat in proprie poarta (66').Manchester United a acumulat 65 de puncte si este pe locul doi in clasament, la cinci puncte de Liverpool, ocupanta pozitiei a treia. Echipa lui Jurgen Klopp ar putea ajunge pe locul patru daca Tottenham se impune duminica in fata celor de la Bournemouth.1. Manchester City 78 puncte2. Manchester United 65 (+ un joc)3. Liverpool 60 (+ un joc)4. Tottenham 585. Chelsea 536. Arsenal 45 etc.