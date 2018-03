VIDEO Eibar - Real Madrid 1-2/ "Dubla" lui Ronaldo - Victorie cu emotii pentru madrileni

Ronaldo a marcat in minutele 34 si 84, in timp ce pentru Eibar a punctat Ramis (50').In urma acestei victorii, Real Madrid s-a apropiat la doar patru puncte de Atletico Madrid, ocupanta locului secund in clasament. Echipa lui Diego Simeone are insa un meci mai putin disputat. Eibar se gaseste pe locul 8, cu 39 de puncte.1. Barcelona 69 puncte2. Atletico Madrid 613. Real Madrid 57 (+ un joc)4. Valencia 535. Sevilla 456. Girona 43 (+ un joc) etc.Confruntarile FC Sevilla - Valencia, Getafe - Levante si Malaga - FC Barcelon se disputa tot sambata, iar meciurile Espanol Barcelona - Real Sociedad, Atletico Madrid - Celta Vigo, Las Palmas - Villareal si Athletic Bilbao - Leganes vor avea loc duminica. Intalnirea Deportivo Alaves - Betis Sevilla este programata luni.