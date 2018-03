Un fotbalist de 18 ani al echipei Tours (liga a doua franceza) a decedat in somn

Rodriguez ar fi implinit 19 ani la 1 aprilie. El a sosit la Tours in sezonul 2016/2017 si facea parte din echipa under 19 a clubului, transmite News.ro.Echipa de seniori Tours este pe locul 20, ultimul, in liga a doua a campionatului francez. Toate meciurile din acest week-end ale formatiilor gruparii au fost reprogramate.LFP a decis ca la toate partidele din Ligue 1 si Ligue 2 de la sfarsitul acestei saptamani sa se tina un minut de reculegere in memoria lui Rodriguez.Decesul tanarului mijlocas survine la cinci zile dupa cel al capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, 31, de ani, produs in circumstante asemanatoare.