Razvan Marin merita "Oscarul pentru cel mai bun tanar", scrie presa belgiana

Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Standard Liege, merita "Oscarul pentru cel mai bun tanar" fotbalist din campionatul Belgiei, scrie presa de joi din aceasta tara, la putine zile dupa decernarea premiilor Oscar de la Hollywood.La fel ca in fiecare an, redactiile Walfoot.be si Voetbalkrant le-au propus cititorilor Oscarurile pentru campionatul Belgiei "Venit discret in Belgia, Razvan Marin a facut senzatie pe scenele belgiene in anul 2017. Romanul a jucat la inceput roluri mici inainte de a capata tot mai multa importanta in cinematografia belgiana. Marin a reusit o prestatie de trei stele la ultima difuzare a filmului Standard - Mechelen si ar putea obtine un rol in viitorul Blockbuster 'Standard in play-off-ul pentru locurile 1-6'. Ramane de vazut daca acest film se va face...", a scris walfoot.be.Unul dintre cei mai buni pasatori din campionatul Belgiei, Marin a reusit trei assist-uri in victoria de sambata cu Mechelen (3-2) Standard are duminica meciul decisiv pentru calificarea in play-off-ul in care vor juca echipele clasate pe primele sase locuri la incheierea sezonului regulat. In ultima etapa a acestuia, echipa din Liege va evolua la Oostende, potrivit Agerpres.