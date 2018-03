Liga Campionilor: Juve castiga in deplasare cu Tottenham, scor 2-1, si se califica in sferturi/ Manchester City pierde surprinzator cu Basel, scor 1-2

Englezii plecau cu prima sansa dupa retur si pareau sa-si confirme statutul de favoriti prin joc solid prestat in prima repriza, reusind sa si deschida scorul pein Son in minutul 39. Dupa pauza, Allegri i-a introdus pe Asamoah si Lichtsteiner, iar italienii au inceput sa preseze si au marcat de doua ori prin Gonzalo Higuain in minutul 67 si Dyabala dupa doar 3 minute. Englezii au presat pe final, dar apararea italiana a rezistat cu brio, potrivit gsp.ro. Marti s-au calificat Real Madrid si Liverpool.Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale LC va avea loc la 16 martie.Englezii plecau cu prima sansa dupa retur si pareau sa-si confirme statutul de favoriti prin joc solid prestat in prima repriza, reusind sa si deschida scorul pein Son in minutul 39.Dupa pauza, Allegri i-a introdus pe Asamoah si Lichtsteiner, iar italienii au inceput sa preseze si au marcat de doua ori. Gonzalo Higuain a egalat in minutul 67, la primul sut al italienilor, cu o executie din sase metri. Dupa trei minute, Dyabala a scapat singur cu Lloris si l-a invins pe portarul englezilor cu un sut de la 11 metri, potrivit gsp.ro. Englezii au presat si au fortat din rasputeri egalarea, dar italienii au mai predat o lectie de cum se inchide un joc si merg in sferturile Ligii Campionilor.

Tottenham Hotspur: Lloris - Trippier, Vertonghen, Sanchez, Davies - Dier (Lamela '74), Dembele - Dele Alli (Llorente '86), Eriksen, Son - Kane. Antrenor: Mauricio Pochettino

Juventus Torino: Buffon - Barzagli, Benatia (Lichtsteiner '61), Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Khedira, Matuidi (Asamoah '60) - Costa, Higuain (Sturaro '84), Dybala. Antrenor: Massimiliano Allegri



La adapostul unui linistitor 4-0 din tur, Manchester City a aplicat strategia celor de la Liverpool, incercand in primul rand sa nu aiba jucatori accidentati. Dupa ce Jesus a deschis scorul pentru cetateni in minutul 8, relaxarea in randul elevilor lui Guardiola s-a instalat mult prea repede, iar elevetienii au preluat fraiele jocului reusind o victorie de prestigiu prin golurile lui Elyounoussi din minutul 17 si Lang in minutul 71.Potrivit UEFA, reusita lui Jesus a fost golul cu numarul 100 al echipei Manchester City in Liga Campionilor.

Manchester City: Bravo - Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko - Gundogan (Diaz '66), Yaya Toure - Bernardo, Foden (Adarabioyo '89), Sane - Jesus. Antrenor: Josep Guardiola

FC Basel: Vaclik - Lang, Lacroix, Suchy, Riveros - Frei, Serey Die - Bua (Stocker '68), Zuffi, Elyounoussi - Oberlin (Van Wolfswinkel '74). Antrenor: Raphael Wicky

Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale LC va avea loc la 16 martie.