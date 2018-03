Presedintele PSG, dezamagit dupa eliminarea din Champions League: "Toata lumea este foarte nervoasa. Vom vedea ce e de facut"

"Eliminarea, reactia unor jucatori (n.r. l-au dezamagit pe Nasser). Suntem extrem de dezamagiti de rezultat. Am dominat prima repriza, am fi putut marca. Un gol ar fi schimbat meciul. Dar ei au inscris si apoi eliminarea lui Verratti a ucis meciul. Ei au mai multa experienta. Este Real Madrid... Trebuie sa muncim, sa dam mai mult pentru club si pentru suporterii nostri".Intrebat daca trebuie facute schimbari la echipa, Nasser a raspuns: "Nu, nu este momentul. Nu critic aici munca antrenorului si a echipei, ci in vestiar. Voi discuta cu jucatorii. Toata lumea este foarte nervoasa. Trebuie sa ne calmam si apoi vom reflecta asupra a ceea ce trebuie schimbat"."Cred ca in meciul tur am avut unele optiuni, insa nu am stiut sa profitam de ele. Dupa victoria lor cu 3-1 din tur, era foarte dificil. Obiectivul nostru era sa marcam un gol inaintea lor, care ne-ar fi mentinut in cursa pentru calificare, insa nu am reusit", a declarat Emery."Real Madrid a fost mai buna decat noi in 60% din meci, iar atunci cand noi am dominat, nu am putut marca. Golul lor ne-a lasat cu si mai putine optiuni, iar eliminarea (n.r. lui Marco Veratti, in minutul 66) a facut totul foarte dificil", a mai spus tehnicianul spaniol."Diferenta a fost aceea ca madrilenii au fost mai buni ca noi mai multe minute din meci", a subliniat Emery, adaugand: "Au meritat calificarea, sunt dezamagit ca am fost eliminat, dar nu si de modul in care s-a intamplat asta"."Am facut un meci bun in tur, iar acum am realizat o partida serioasa si bine organizat. Tactic, am interpretat foarte bine partitura. Victoria este meritata. Este important ca suntem in sferturi. Echipa trimisa in teren a facut ceea ce trebuia, iar pe banca aveam jucatori pregatiti sa preia stafeta. Echipa este cea mai importanta si impreuna putem face lucruri bune", a spus Zidane.Real Madrid a castigat ambele manse ale duelului cu PSG, din optimile de finala ale Champions League. Invingatori cu 3-1 pe "Santiago Bernabeu", "galacticii" s-au impus si in returul de la Paris, scor 2-1, gratie golurilor lui Cristiano Ronaldo (51') si Casemiro (80'). Pentru echipa lui Unai Emery a punctat Edinson Cavani (71').