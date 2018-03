​Champions League: Tottenham vs Juventus, meciul serii

Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Son, Alli, Eriksen; Kane. Antrenor: Mauricio Pochettino.Absenti: Aurier (suspendat), Alderweireld (accidentat)Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuain. Antrenor: Massimiliano Allegri.Absenti: Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic (accidentati)Incert: De Sciglio, Higuain (accidentati)Szymon Marciniak (central), Paweᅤ Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (asistenti), Paweᅤ Raczkowski, Tomasz Musiaᅤ (aditionali) - toti din Polonia. Radosᅤaw Siejka (Polonia).trei victorii (2-0 Huddersfield, 1-0 cu Crystal Palace in Premier League, 6-1 cu Rochdale in optimile Cupei Angliei) si doua remize (2-2 cu Rochdale in optimile Cupei Angliei si 2-2 cu Juventus).patru victorii (1-0 cu Lazio, 1-0 cu Torino, 2-0 cu Fiorentina in Serie A, 1-0 cu Atalanta in semifinalele Cupei Italiei) si o remiza (2-2 cu Tottenham).Dupa ce a revenit spectaculos de la 0-2 si a plecat cu o remiza de pe "Allianz Stadium" (scor 2-2), Tottenham porneste cu prima sansa la calificarea in runda urmatoare si spera sa o elimine din competitie pe Juventus, finalista editiei de anul trecut.Tottenham se afla intr-o continua ascensiune, avand 17 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile. Elevii lui Mauricio Pochettino au castigat ultimele trei meciuri disputate: au reusit sa le invinga pe Huddersfield si Crystal Palace in campionat, iar in ultima zi a lunii februarie au eliminat-o pe Rochdale (liga a treia) in optimile Cupei Angliei, dupa un categoric 6-1. In clasamentul din Premier League, Tottenham ocupa pozitia a patra, cu 58 de puncte acumulate in 29 de etape.Tottenham a ajuns o singura data in sferturile Champions League (actualul format al competitiei), in sezonul 2010/2011, faza in care a fost invinsa de Real Madrid (5-0 la general).Juventus are si ea o serie impresionanta de meciuri fara infrangere: 20. Trupa lui Massimiliano Allegri nu a mai cunoscut gustul infrangerii din luna noiembrie a anului trecut, cand pierdea pe terenul Sampdoriei, scor 2-3."Batrana Doamna" vine dupa trei victorii la rand cu 1-0. Ultima "victima" a fost Lazio, unicul gol fiind reusit de Paulo Dybala tocmai in prelungiri. De altfel, bianconerii si-au asigurat locul in finala Cupei Italiei, dupa 1-0 in returul cu Atalanta. In ultimul act, Juventus va da piept cu AC Milan, pe 9 mai.In Serie A, Juventus se gaseste pe treapta a doua a podiumului, la un singur punct distanta fata de liderul Napoli. Formatia lui Allegri se lauda cu cea mai buna aparare din campionatul Italiei: doar 15 goluri incasate in 26 de partide."Ne vom confrunta cu una dintre cele mai bune echipe din istoria fotbalului - o echipa care a jucat doua finale Champions Leaggue in ultimii trei ani. Va fi o batalie fantastica. Daca facem tot ce ne sta in putinta, avem sansa de a castiga. Sunt un visator, de fiecare data cand ai ocazia sa joci, trebuie sa incerci sa castigi si sa mergi cat mai departe posibil" -"Trebuie sa fim foarte pozitivi. Lor le place sa aiba posesia, sa tina mingea in miscare si trebuie sa impiedicam asta. La aceste meciuri de cel mai inalt nivel trebuie sa profiti de sansele pe care le ai. Nu stiu cum va juca Tottenham, dar va trebui ca noi sa fim mult mai buni din punct de vedere tehnic decat in mansa tur" -Bravo; Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; B Silva, Jesus, Sterling. Antrenor: Josep Guardiola.Absenti: Mendy, Fernandinho (accidentati)Vaclik; Lang, Lacroix, Suchy, Riveros, Petretta; Zuffi, Serey Die; Stocker, Elyounoussi, Oberlin. Antrenor: Raphael Wicky.Absent: Xhaka (suspendat)Pavel Kralovec (central), Roman Slysko, Ivo Nadvornik (asistenti), Petr Ardeleanu, Karel Hrubes (aditionali) - toti din Cehia. Al patrulea oficial: Jiri Molacek (Cehia)patru victorii (1-0 cu Chelsea, 3-0 cu Arsenal in Premier League, 3-0 cu Arsenal in finala Cupei Ligii Angliei, 4-0 cu Basel) si o infrangere (0-1 cu Wigan in optimile Cupei Angliei).o victorie (2-0 cu Thun) si patru infrangeri (0-2 cu Young Boys in semifinalele Cupei Elvetiei, 0-2 cu St Gallen, 0-1 cu Lugano in campionatul Elvetiei si 0-4 cu Manchester City).Dupa ce s-a impus cu 4-0 in Elvetia, Manchester City este ca si calificata in sferturile Champions League, iar returul de pe "Etihad" pare sa fie un simplu antrenament pentru trupa lui Guardiola.La 25 februarie, "cetatenii" si-au trecut in cont primul trofeu al sezonului, Cupa Ligii Angliei, dupa ce au invins-o in finala pe Arsenal, scor 3-0. Cu 16 puncte avans in fruntea clasamentului din Premier League, City se afla deja in asteptarea celui de-al doilea trofeu: titlul de campioana a Angliei (ar fi al cincilea din istoria clubului). Singura necunoscuta ramane parcursul din Champions League.De partea cealalta, Basel are un inceput de an ratat: a pierdut patru din cele cinci meciuri disputate in toate competitiile. Singura victorie a venit la Thun, scor 2-0.Echipa lui Raphael Wicky n-a putut disputa ultimele doua partide din campionat: confruntarea cu Lausanne a fost amanata din cauza vremii nefavorabile, iar derby-ul cu FC Zurich nu a mai avut loc din cauza faptului ca a picat curentul. Astfel, Basel a jucat un singur meci in ultimele doua saptamani: 0-2 cu Young Boys in semifinalele Cupei Elvetiei.Castigatoare a ultimelor opt editii ale campionatului din Elvetia, Basel se afla in prezent pe locul doi in clasament, la 14 puncte distanta fata de liderul Young Boys, care are si doua meciuri in plus."Incepem din nou de la zero, dar trebuie sa ne concentram si sa nu facem nicio greseala - sa ne concentram asupra a ceea ce trebuie sa facem si sa controlam jocul. In fotbal se poate intampla orice - un cartonas rosu si ei pot inscrie unul sau doua goluri. Suntem aproape in sferturi, suntem aproape campioni in Premier League, dar nu suntem deocamdata nici in sferturi, nici campioni. Trebuie sa fim calmi" -"As putea spune 'Trebuie sa credeti', dar ar parea putin ciudat. Trebuie sa stabilim alte obiective. In acest moment, City este una dintre cele mai bune echipe din lume. Este al doilea an sub conducerea lui Pep si echipa este la un alt nivel. Le-am spus jucatorilor mei 'Este incredibil ca Basel se afla inca intr-o competitie europeana la inceputul lunii martie'. Am muncit din greu ca sa ajungem aici, suntem intr-o situatie dificila, dar trebuie sa ne bucuram de aceasta partida si sa dam totul, uitam meciul tur" -