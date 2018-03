Liga Campionilor: Real Madrid invinge si in deplasarea pe PSG, scor, 2-1, si merge in sferturi/ Liverpool, calificare fara emotii

Cristian Ronaldo a deschis scorul in minutul 51 din pasa lui Vazquez, marcand pentru a 12-a oara in acest sezon de Liga. A urmat eliminarea lui Veratti (min 66), care a luat stupid al doilea galben pentru proteste repetate, iar soarta meciului parea hotarata. Cavani a reusit un gol norocos (min 71) si Parisul incepea sa spere, fara insa prea multa convingere. Asa a aratat si PSG-ul in teren. Casemiro marcheaza si el norocos (min 81) in urma unui sut slab din marginea careului, dar care este deviat in poarta de un fundas francez, iar Realul poate sarbatori.Paris Saint-Germain: Areola - Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche - Verratti, Motta (Pastore '59), Rabiot - Di Maria (Draxler '76), Cavani, Mbappe (Diarra '85). Antrenor: Unai Emery

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Lucas Vasquez, Kovacic (Kroos '72), Casemiro, Asensio (Isco '82) - Benzema (Bale '76), Cristiano Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.



, cu echipa FC Porto, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si s-a calificat in sferturile competitiei.

In tur, Liverpool s-a impus cu scorul de 5-0.

Liverpool: Karius - Gomez, Matip, Lovren, Moreno - Emre Can (Klavan '80), Henderson, Milner - Lallana, Mane (Salah '74), Firmino (Ings '62). Antrenor: Jurgen Klopp

FC Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Reyes, Diogo Dalot - Oliver Torres, Andre Andre (Oliveira '62), Bruno Costa, Corona - Waris (Pereira '68), Aboubakar (Paciencia '80). Antrenor: Sergio Conceicao.





e ambele stadioane s-a tinut un tinut un minut de reculegere in memoria lui Davide Astori.

Tragerea la sorti a sferturilor LC va avea loc la 16 martie.