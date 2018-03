Burleanu, atac la Lupescu prin Sandu: Managementul pradatorilor inainte de 2014; Lupescu: A inceput campania murdara

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a publicat, luni, pe site-ul sau, informatii despre firme in care actionari erau fostul sef de la Casa Fotbalului Mircea Sandu si/sau apropiati de-ai sai, care au prestat servicii de un milion de euro federatiei, pana in 2014, la preturi peste cele ale pietei. "Iata cum arata managementul pradatorilor inainte de 2014, aceiasi care acum vor sa reimplementeze schema de imbogatire din banii fotbalului!", a scris Burleanu, la inceputul dezvaluirilor sale. "Iata ca a inceput campania murdara de care va anuntam zilele trecute. Este foarte interesant ca presedintele FRF a asteptat patru ani pana sa descopere atatea atrocitati comise de catre mine", a raspuns Ionut Lupescu, fost director al FRF timp de sase ani in administratia Mircea Sandu, acum contracandidat al lui Burleanu, la alegerile din 18 aprilie. Lupescu spune ca il va da in judecata pe actulul sef al FRF, potrivit news.ro.

"Inainte de 2005, pe toata perioada in care Ionut Lupescu a fost Director General FRF, dar si dupa 2011, a fost racordata la FRF o firma care a prestat multiple servicii catre FRF. Este vorba de VISIT SRL. Facturile sunt formulate vag, de tipul <servicii cazare> sau <bilete avion>, fara informatii punctuale, fara cantitati, dar cu toate acestea erau acceptate la plata. Cum sa nu fi fost daca actionarii VISIT SRL erau chiar presedintele Mircea Sandu si fiul sau, Dan Mircea Sandu? Cum sa nu fi fost cand firma lui Mircea Sandu factura fix biletele de avion pentru￯ presedintele Mircea Sandu. Alaturi de ei, Marian Albu, trezorierul FRF, si fiul sau, Adrian Albu. Unde mai pui ca la VISIT SRL lucra si nepoata Nasului, Andreea Sandu?", a afirmat Burleanu.

Potrivit acestuia, Visit SRL a avut cifre de afaceri anuale cuprinse intre 2,287 de milioane de lei si 23,215 milioane de lei, din 2000 pana in 2016.

"Ca sa completeze tabloul <turistic>, Mircea Sandu si Marian Albu detineau, alaturi de Stefan Chitu, membru al Comitetului Executiv FRF la acea vreme, complexul hotelier Muntenia din Campina, prin firma Carpatin la care erau actionari. Loturile nationale, in special cele de fotbal feminin, nu au avut cum sa rateze acest hotel, la fel cum multe alte evenimente federale trebuiau gazduite musai la Campina. Cine isi imagineaza ca exista vreun beneficiu la nivel de reduceri e naiv￯ Preturile erau mult peste cele ale pietei la acel moment!", a mai sustinut Burleanu.

"Cea mai prolifica firma in raport cu FRF din categoria acestor companii nascute sa sifoneze banii fotbalului spre buzunarele Nasului si ale privilegiatilor se leaga de numele Milenium. Fie ca vorbim de Milenium Clading, Milenium Clima sau Milenium Food & Beverages, la nivelul actionariatului ii gasim pe Raluca Sandu, pe Ziv Tetelman (sotul sau), sau pe ambii", precizeaza actualul presedinte al FRF.

Din 2004 si pana in 2015, Milenium Clading a avut cifre de afaceri anuale cuprinse intre 3.000 de lei si 4,842 de milioane de lei.

Burleanu il acuza pe contracandidatul sau, Ionut Lupescu, care a fost director in cadrul FRF in perioada 2005-2011, ca nu a facut nimic pentru a stopa aceste cheltuieli si ca, daca fostul international va castiga alegerile, il va coopta pe Sandu in echipa lui de la FRF. Burleanu ii pune trei intrebari lui Lupescu, legate de firmele controlate de Sandu:

"In calitate de director general al FRF la acea vreme, care a fost procedura de achizitie prin care FRF a lucrat cu VISIT SRL, CARPATIN SRL si grupul de firme MILENIUM?

Cum explicati ca erau acceptate la plata facturile acestor firme, desi nu erau specificate cantitati, descrierea serviciilor iar, uneori, nici preturile?

Stiati ca aceste firme sunt detinute de Mircea Sandu, membri ai familiei lui si alti salariati FRF, avand in vedere faptul ca ati declarat in 2011 ca ati fost si sunteti unul din cei mai loiali colaboratori pe care i-a avut Mircea Sandu?"

Ionut Lupescu a reactionat, pe pagina sa de Facebook, considerand acuzatiile mincinoase. El remarca faptul ca Burleanu, care a devenit presedinte al FRF in martie 2014, succedandu-i lui Mircea Sandu, a avut nevoie de patru ani pentru a descoperi aceste "atrocitati".

"Iata ca a inceput campania murdara de care va anuntam zilele trecute. Este unica modalitate a actualei administratii a FRF de a conduce fotbalul: multe acuzatii mincinoase si putine realizari. Nimic nu poate compensa insa lipsa rezultatelor, nimic nu poate acoperi aceasta realitate. Una peste alta, este foarte interesant ca presedintele FRF a asteptat patru ani pana sa descopere atatea atrocitati comise de catre mine. Va promit ca, in cazul meu, nu va dura atat timp, iar lucrurile pe care le voi descoperi vor lua calea normala a justitiei. Asa este normal si asa trebuia sa procedeze si presedintele FRF, daca avea suspiciuni de asemenea natura. Tot la justitie probabil voi apela in cazul insailarilor ilogice facute de actualul presedinte al FRF. Sunt convins ca ultimul atac al inca presedintelui FRF va fi urmat si de altele. Ele sunt consecinta temerilor din ce in ce mai mari ca vor pierde alegerile, dupa ce din ce in ce mai multi membri afiliati imi acorda sustinerea lor", a spus Lupescu.

La alegerile din 18 aprilie pentru presedintia FRF si-au anuntat candidatura Razvan Burleanu, Ionut Lupescu si fostul fotbalist Marcel Puscas, potrivit news.ro.