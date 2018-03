Kante a lesinat in fata colegilor de la Chelsea, saptamana trecuta, dupa un antrenament

Jucatorul echipei Chelsea Londra, N'Golo Kante, a lesinat in fata colegilor sai, in vestiar, vineri, dupa un antrenament, relateaza telegraph.co.uk.

Potrivit sursei citate, ceilalti fotbalisti s-au panicat crezand ca francezul are o problema cardiaca. Jucatorul a primit ingrijiri in vestiar si si-a recapatat cunostinta. El a fost trimis apoi la un cardiolog pentru investigatii, iar in urma acestora s-a constatat ca nu are probleme cu inima.

Fotbalistul francez nu a fost folosit din precautie in partida de duminica seara cu Manchester City, scor 1-0 pentru City.

Telegraph.co.uk nu precizeaza cauza lesinului fotbalistului, insa precizeaza ca este posibil ca frigul puternic sa fi contribuit la situatie.

Luni, Kante a revenit la antrenamente si s-a pregatit fara probleme, potrivit news.ro.