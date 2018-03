Lovitura pentru Razvan Lucescu - PAOK, sanctionata dur dupa incidentele de la meciul cu Olympiakos

Pe langa toate acestea, PAOK va mai avea de platit si o amenda in valoare de 30.000 de euro.In aceste conditii, echipa din Salonic face un important pas inapoi in lupta pentru titlul de campioana a Greciei. Pana la finalul sezonului mai sunt sase etape.Oscar Garcia (antrenorul lui Olympiacos) a fost lovit inainte de startul partidei de o rola de hartie aruncata din tribune. Dupa acest incident, jucatorii formatiei din Pireu au intrat la vestiare si nu au mai dorit sa revina pe teren.A fost nevoie de interventia prompta a fortelor de ordine (au folosit gaze lacrimogene) pentru ca suporterii lui PAOK sa fie imprastiati, iar oaspetii sa poata pleca de la stadion in siguranta.1 AEK Atena 54 puncte2 Olympiacos 503 PAOK 49 etc.