CM 2018: Jose Mourinho, analist pentru postul public Russia Today

"Celebrul antrenor portughez Jose Mourinho, caruia i s-a atribuit supranumele si care a condus cele mai mari cluburi din lume, se va alatura echipei RT. El va impartasi opiniile sale de expert, cunostintele sale si expertiza sa despre fotbal cu telespectatorii RT", a anuntat postul rus.RT, care emite in mai multe limbi straine, este frecvent acuzat in Europa si SUA de propaganda pentru Kremlin.RT nu are drept de transmitere a meciurilor din cadrul turneului final, dar Mourinho va participa la emisiunile speciale despre competitia din Rusia. Si fostul portar al echipelor Manchester United si Danemarcei, Peter Schmeichel, va fi consultant RT in timpul CM 2018.Rusia va gazdui editia cu numarul 21 a Campionatului Mondial de fotbal. Competitia va debuta pe 14 iunie si se va incheia pe 15 iulie (finala la Moscova).Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, UruguayGrupa B: Portugalia, Spania, Maroc, IranGrupa C: Franta, Australia, Peru, DanemarcaGrupa D: Argentina, Islanda, Croatia, NigeriaGrupa E: Brazilia, Elvetia, Costa Rica, SerbiaGrupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de SudGrupa G: Belgia, Panama, Tunisia, AngliaGrupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.