VIDEO Marseille - Nantes 1-1/ Gazdele au egalat in prelungiri - Tatarusanu: "Este scandalos ca nu s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Astori"

Nantes a deschis scorul in minutul 11, prin Dubois, in timp ce Thauvin a egalat pentru Marseille, in minutul 90+5.In minutul 90+5, Pallois (Nantes) a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat.Nantes se afla la al cincilea meci consecutiv fara victorie. In precedentele patru partide, echipa lui Claudio Ranieri a inregistrat doua infrangeri si doua rezultate de egalitate. De partea cealalta, Marseille a reusit in ultimul moment sa evite cea de-a patra infrangere consecutiva.Olympique Marseille se gaseste pe locul trei in Ligue 1, cu 56 de puncte, in timp ce Nantes ocupa locul 7, avand 40 de puncte."Este cea mai urata zi din viata mea. Un prieten a murit astazi. Iar liga nu a vrut sa tinem un moment de reculegere pentru el. Pentru un jucator international. De asta m-am enervat, nu pentru ca n-am castigat. Este lispa de respect cand un jucator moare si tu nu tii un moment de reculegere pentru el. Zero respect pentru el", a declarat Tatarusanu, potrivit ouest-france.fr, citat de News.ro."Este scandalos, este o lipsa de respect. Dupa o asemenea drama, fotbalul si rezultatul trec in plan secund. Vor fi si alte meciuri", a afirmat portarul lui FC Nantes, transferat in vara de la Fiorentina, conform AFP.Davide Astori, capitanul Fiorentinei, a decedat in noaptea de sambata spre duminica, la Udine, acolo unde formatia Viola se afla pentru disputa cu Udinese (din etapa a XVII-a a campionatului din Italia). In varsta de 31 de ani, Astori a murit in somn, prima ipoteza a mortii fiind stop cardio-respirator.Ciprian Tatarusanu a evoluat timp de trei ani la Fiorentina, in perioada iulie 2014 - iulie 2017.1. PSG 74 puncte2. AS Monaco 603. Marseille 564. Lyon 515. Rennes 416. Montpellier 40 etc.Montpellier - Lyon 1-1Caen - Strasbourg 2-0Amiens - Rennes 0-2Angers - Guingamp 3-0Metz - Toulouse 1-1St Etienne - Dijon 2-2Troyes - PSG 0-2Monaco - Bordeaux 2 -1Nice - Lille 2-1