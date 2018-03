VIDEO Barcelona - Atletico Madrid 1-0/ Super reusita lui Messi a adus linistea

Cele trei remize bifate de Barca in ultimele etape (cu Espanyol, Getafe si Las Palmas) i-au adus pe cei de la Atletico in situatia de a spera din nou la titlul de campioana a Spaniei. Aflati la 5 puncte in urma catalanilor inainte de meciul direct, jucatorii madrileni aveau toate motivele sa abordeze cu incredere disputa de pe "Camp Nou".A fost insa o evolutie cenusie a formatiei lui Diego Simeone in prima repriza, una in care Atletico s-a multumit doar sa se apere grupat, oaspetii dand senzatia ca singura precupare este aceea sa nu primeasca gol.Singurul capabil sa modifice tabela a fost Lionel Messi: argentinianul a "mangaiat" mingea si a trimis-o aproape de vinclu (26'), dintr-o lovitura libera.Cu toate ca a facut modificari cu profil ofensiv (i-a introdus pe Correa, Gameiro si Lucas), Atletico nu a fost capabila sa inscrie in poarta lui Ter Stegen (cea mai mare ocazie a fost o reusita din off-side a lui Diego Costa). Pe "Camp Nou" au fost 90.356 de spectatori.Messi a ajuns dupa meciul cu Atletico la cota 600 de goluri marcate in cariera: 539 pentru Barcelona si 61 pentru nationala Argentinei. De asemenea, a fost reusita cu numarul 100 pentru Barca in acest sezon de Primera Division.Cu 11 etape inainte de finalul campionatului, Barcelona are 8 puncte avans si este mare favorita la castigarea titlului de campioana a Spaniei."Messi a aratat ca La Liga este a lui" - Marca.com"Vrajitoria lui Messi aproape pune capat campionatului" - AS.com"Messi nu o iarta pe Atletico, iar titlul este tot mai aproape" - Sport.es"O victorie care risipeste indoiala" - Mundo Deportivo.1 FC Barcelona 69 puncte2 Atletico Madrid 613 Real Madrid 544 Valencia 50 (- un meci)5 Sevilla 456 Villarreal 41 etc.