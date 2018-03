VIDEO Doliu in fotbalul din Italia: Davide Astori (31 de ani, capitanul Fiorentinei) a murit in somn - Toate meciurile de duminica din Serie A, amanate, inclusiv Milan vs Inter

Fiorentina ar fi trebuit sa joace astazi, de la ora 16:00 (ora Romaniei) meciul cu Udinese, din deplasare. La micul dejun de duminica, capitanul formatiei Viola nu si-a facut aparitia, iar colegii l-au sunat pe telefonul mobil.Cum acesta nu a raspuns apelurilor repetate, coechipierii s-au alarmat si ar fi spart usa camerei unde acesta se afla. L-au gasit fara suflare, povesteste Gazzetta dello Sport. La doar 31 de ani, capitanul Fiorentinei si unul din cei mai iubiti jucatori ai echipei Viola murise in somn..."Davide nu a sosit la micul dejun, la 9:30, asa cum era stabilit. El, de obicei, e primul care vine la masa. Asa ca imediat, colegii au incercat sa il contacteze. L-au sunat, apoi s-a mers in camera lui","Din nefericire, astfel de tragedii se pot intampla. Aceasta drama trebuie sa ne determine sa sporim masurile privind controalele. Spun asta, cu toate ca Italia e tara care studiaza cel mai mult acest aspect. Avem reguli extrem de stricte si se fac controale foarte amanuntite inainte ca orice fotbalist sa primeasca avizul medical. Testele sunt fundamentale pentru a preintampina problemele de inima si fiecare fotbalist face an de an o serie de verificari. Inclusiv EKG-uri si teste de stres" -Conform football-italia.net, corpul lui Davide a fost deja dus pentru autopsie si se estimeaza ca un raspuns privind cauza oficiala a mortii va fi dat chiar in cursul zilei de duminica.Davide Astori era casatorit cu Francesca, cei doi avand o fetita de doi ani ani pe nume Vittoria.. Crescut la juniorii Milanului (formatie pentru care insa nu a apucat sa dispute vreo partida oficiala), Astori a mai evoluat de-a lungul carierei la Cagliari, AS Roma si Fiorentina. De asemenea, facea parte din lotul Italiei, nationala alaturi de care a bifat 14 prezente si a marcat un gol.Federatia Italiana de Fotbal a anuntat ca toate meciurile de duminica din Serie A au fost amanate, inclusiv Milan vs Inter, in semn de respect."Nu pot sa cred, am sperat sa nu fie adevarat. E cea mai trista veste. Vei fi mereu capitanul nostru si un mare prieten adevarat. Cele mai calde ganduri ale mele merg catre familia lui Davide si catre Fiorentina. Adio, prieten drag" -