​E oficial: Arbitrajul video va fi folosit la Campionatul Mondial de fotbal din aceasta vara

Acest ajutor tehnologic este valabil in doar patru cazuri: validarea sau nu a unui gol, atribuirea sau nu a unui cartonas rosu, analizarea unei actiuni care poate determina acordarea unui penalty si corectarea unei erori de identificare a unui jucator sanctionat."Decizia a fost luata in unanimitate de membrii acestei instante", se arata intr-un comunicat."Aceasta reuniune istorica, condusa de presedintele FIFA, Gianni Infantino, deschide o noua era in fotbal cu asistenta video care va ajuta la imbunatatirea integritatii si dreptatii in acest sport", a transmis IFAB."Este o veste importanta in fotbal. Acest subiect a fost discutat de decenii. Am decis sa testam VAR in martie 2016, pentru ca nu-l incercam deloc, nu am fi stiut niciodata daca functioneaza", a explicat Gianni Infantino intr-o conferinta de presa."La capatul faezei testelor, am ajuns la concluzia ca VAR este bun pentru fotbal, pentru arbitraj, va aduce mai multa dreptate si de aceea l-am aprobat", a mai spus presedintele instantei mondiale a fotbalului.De la inceputul lunii ianuarie, IFAB a constatat un bilant "foarte pozitiv si incurajator" al testelor care s-au desfasurat din 2016 in mai multe campionate si cupe. VAR a fost, de asemenea, experimentat in cursul Cupei Confederatiilor 2017.Gianni Infantino a fost mereu un sustinator al acestui sistem, in timp ce UEFA s-a aratat mai circumspecta, presedintele Aleksandr Ceferin anuntand luni ca VAR nu va fi utilizata in Liga Campionilor 2018-2019.Astfel, corpul international de arbitri va avea la dispozitie trei luni si jumatate pentru a implementa comunicarea intre asistentii video si arbitrul central in vederea Cupei Mondiale.VAR este a doua incursiune tehnologica in fotbal dupa introducerea GLT (tehnologia pentru linia portii) la Cupa Mondiala din 2014, informeaza Agerpres