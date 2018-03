VIDEO Lupta pentru sefia FRF se ascute - Dialog taios intre Gica Popescu si Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu: " Andrei, nu ma inveti tu pe mine ce inseamna echipa nationala"

"Orice ar spune Burleanu, performantele fostilor mei colegi primeaza fata de orice a facut sau va face el de acum incolo.Actualul presedinte a spus ca nu are nicio problema, pentru ca e sustinut peste 200 de membri afiliati. Cand a candidat, era presedintele unei fantome. Totusi, a avut posibilitatea sa candideze in 2014. Sa faca un gest de fair-play si sa nu faca referire la acel articol de lege pe care il mentioneaza acum. A spus ca e sigur de castigarea alegerilor, dar sa-si aduca aminte cum a candidat el in 2014.N-am vazut nimic in aceasta perioada in care el a condus Federatia. La juniori am avut rezultate rusinose. Lupescu are sansa sa indrepte lucrurile, sa intram in normalitate. S-a vorbit atat de Generatia de Aur. Acum, un membru al Generatiei de Aur, sustinut de toti colegii sai, vine pentru a face ceva.Oare nu avem dreptul ca acest grup sa aiba o sansa? Ionut Lupescu, reprezentatul Generatiei de Aur la aceste alegeri, se prezinta la alegeri contra unei persoane care nu e din lumea noastra. Oare meritam aceasta sansa? " -"Lucrurile facute de noi sunt atat de putin vizibile? Ne-am calificat la un turneu european! In 18 ani s-a reusit o calificare, la CE 2008. Actuala administratie a egalat-o. In ultimii 20 de ani, nicio echipa nationala, indiferent de cine a fost pe banca sau in birouri, nu s-a calificat la Campionatul Mondial".Eu vad conducerea fotbalului intr-un alt mod. Ti-aduc aminte de o discutie pe care am avut-o la un hotel din Bucuresti. Stii ce parere aveai atunci despre actualul presedinte al Federatiei inaintea alegerilor""Nu l-am cunoscut pe acest om pana la o saptamana dupa ce a castigat alegerile. Eu am crezut foarte mult in Gica Popescu, dar s-au intamplat lucruri la care nu ma asteptam niciodata. Atunci am spus ca oricate greseli ar face acest om, macar e curat. Nu spun ca a facut lucruri extraordinare, dar sa spui ca nu a facut nimic bun, sa nu vezi ca s-a curatat fotbalul, sa nu vezi ca niciun sef al arbitrilor nu a mai fost arestat, sa nu vezi ca s-a introdus regula U21, sa nu vezi ca avem Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei la juniori? Nu-mi amintesc sa fi fost inainte astfel de proiecte"."Cele mai proaste rezultate au fost in ultimii 4 ani"."E o informatie falsa. Conform statisticii, avem doua echipe calificate la Elite. Asa am mai avut doar acum 5 ani"."Rezultate cum au fost in ultimii 4 ani n-au fost niciodata! Ne temem de Muntenegru, ne tremura picioarele cand jucam cu orice echipa"."Asta e impresia ta, Gica""Andrei, nu-mi spune mie de echipa nationala""Eu pot sa-ti vorbesc de rezultate si de statistici, nu de joc. Voi vorbi cat vreau despre asta, cu asta ma ocup de 24 de ani si vad care au fost rezultatele inainte si care sunt acum"."Ati venit cu cateva luni inainte de calificarea la EURO 2016""Dragule, alegerile au fost in 5 martie, iar campania de calificare a inceput in septembrie. Poti sa faci astfel de afirmatii doar daca vrei sa minimalizezi tot ce s-a facut""Perceptia mea vizavi de performanta e total diferita fata de ce vedeti voi. Puteti considera ca au fost rezultate extraordinare, eu vad altfel situatia"."N-am spus ca au fost rezultate extraordinare. Nu se putea face in 4 ani ce nu s-a facut bine in ultimii 24 de ani. Doar daca esti demagog poti sa spui asta""S-au pierdut 4 ani de zile. N-am vazut niciun fel de strategie la nivel de conducere a fotbalului. N-am vazut niciun proiect, sa incepeti de la A la Z, sa aveti pasi facuti, sa dati oamenilor din fotbal o anumita strategie. Eu nu vad performanta ca voi"."Vreau sa discutam pe argumente! Tu ai vazut diferit? Eu nu am vazut cum ai vazut tu cand Lucescu a fost pus la nationala de Lupescu. Razvan era atacat virulent, iar tu ai declarat atunci . Am declaratia in telefon. Exact aceeasi fraza ai folosit-o si atunci, la fel ca acum cu Daum. N-ai avut incredere in Lupescu atunci cand l-a pus pe Razvan Lucescu la nationala?""N-am avut incredere in rezultatele lui Razvan Lucescu la nationala. Acolo a fost alta perioada neagra. Asta nu inseamna ca, dupa atatia ani de zile, Lupescu va lua alta decizie gresita"."Acum ne cearta toata lumea pentru ca n-am facut niciun fel de alianta cu nimeni. Rezultatele vorbesc. Razvan Lucescu a plecat de la nationala de pe 5 in grupa, Daum a plecat de pe locul 4. Decizia lui Burleanu de a-l aduce pe Daum e mai buna decat cea a lui Lupescu de a-l aduce pe Lucescu"."Sa luati un antrenor care n-a fost niciodata selectioner a fost o decizie gresita. A incercat sa joace nemteste cu jucatori romani. Sunt niste ipostaze cu Daum pe care nu le pot proba, dar sunt niste intalniri pe care Daum le-a avut cu anumite persoane in privat. Nu le pot proba, deci nu le spun"."Strategia noastra a fost gresita, dar cea a lui Lupescu, cu Razvan Lucescu, a fost catastrofala".Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis (pe 12 ianuarie) ca alegerile pentru presedintia FRF sa aiba loc in ziua de. Termenul limita pentru depunerea dosarelor de candidatura este cu 15 zile inainte de data alegerilor.Lupescu a fost primul candidat care si-a anuntat in mod oficial candidatura, fiind urmat de Razvan Burleanu. Si-au mai anuntat intentia de a candida urmatorii: Marcel Puscas si Sorin Raducanu.