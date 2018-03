Vlad Chiriches si-a prelungit contractul cu Napoli

Vlad Chiriches si-a prelungit astfel cu patru ani contractul cu echipa la care a venit in 2015, de la Tottenham Hotspur. Jucatorul in varsta de 28 de ani este la al treilea sezon in tricoul lui Napoli, pentru care a aparut in 41 de meciuri, reusind 4 goluri. In actualul sezon, el a evoluat in opt meciuri pentru echipa sa de club: sase in Serie A, unul in Cupa Italiei si unul in Liga Campionilor.Inainte de a semna cu Tottenham, el a jucat la International Curtea de Arges (2009-2010), Pandurii Targu Jiu (2011-2012) si Steaua Bucuresti (ianuarie 2012 - august 2013). Printre echipele la care a fost legitimat la nivel de juniori a fost si Benfica Lisabona.