Jose Mourinho, despre Zlatan Ibrahimovic: "Cred ca este ultimul sau sezon la Manchester United"

"Pentru Zlatan, toti credem ca acesta este ultimul sau sezon la Manchester United ", a spus Jose Mourinho, intr-o conferinta de presa, despre suedezul care a jucat doar sapte meciuri in actualul sezon."Va fi o decizie personala sa se retraga sau sa continue sa joace. Cred ca el si-a castigat dreptul de a-si alege viata, viitorul. Este un jucator uimitor, cu o cariera fantastica, doar acea ingrozitoare accidentare intr-un moment nepotrivit a oprit o serie de sezoane fantastice pe care ar fi trebuit si ar fi putut sa le aiba cu noi", a mai spus tehnicianul echipei de pe "Old Trafford".Zlatan Ibrahimovic a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate de la genunchiul drept in partida cu Anderlecht Bruxelles, scor 2-1 dupa prelungiri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League, din 20 aprilie 2017.Ibrahimovic a revenit pe teren la sapte luni dupa accidentare, la 18 noiembrie 2017. Suedezul a intrat in minutul 77 al meciului castigat de Manchester United, scor 4-1, cu Newcastle, in etapa a XII-a din Premier League.Zlatan a disputat de atunci sapte meciuri si a inscris un gol in partida din sferturile Cupei Ligii Angliei cu Bristol City, pierduta cu 1-2 de United, inainte sa se accidenteze din nou, la acelasi picior, la confruntarea cu Southampton (0-0), din 30 decembrie 2017."Acest sezon a fost unul foarte dificil pentru el. Este afectat? Nu, nu este. Este fericit, pregatit si convins ca poate ajuta echipa? In acest moment, nu, dar este un campion si un baiat onest", a mai spus tehnicianul portughez."El nu vrea sa revina decat cu acel sentiment de 'Sunt gata', asa ca munceste din greu si cu putin noroc progresul sau il va duce la un nivel la care va putea reveni cu un raspuns pozitiv", spera Mourinho.Ibrahimovic a fost transferat de la PSG la Manchester United in vara anului 2016 si a reusit 29 de goluri in 53 de partide.