MTS, obligat sa emita avizul de modificare a statutului FRF - Ionut Lupescu: "Actuala conducere a FRF si-ar dori sa castige alegerile la masa verde, nu pe teren"

Conform site-ului oficial al FRF, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat vineri asupra cererii FRF cu privire la obligarea Ministerului Tineretului si Sportului la emiterea avizului prevazut pe Legea Educatiei Fizice si Sportului pentru modificarile aduse Statutului FRF prin Adunarea Generala din 27 mai 2017. Printre modificarile statutare se afla si obligativitatea ca orice candidat la presedintia federatiei sa fi indeplinit un rol activ in cadrul FRF pentru cel putin doi ani in ultimii cinci, conditie pe care Ionut Lupescu nu ar fi indeplint-o intrucat in ultimii sase ani a activat la UEFA.Modificarile statutului Federatiei Romane de Fotbal, aprobate in mai 2017, nu vor fi in vigoare la data alegerilor pentru presedintia FRF, intrucat, dupa obtinerea avizului MTS, acestea vor trebui inregistrate la Tribunalul Bucuresti, au declarat pentru News.ro surse din cadrul FRF."Exista un dosar pe rolul Curtii de Apel, 8016/2/2017, care are ca obiect obligarea MTS de a emite aviz pe modificarile de statut. El e in fond, in mod normal se poate ataca cu apel, imi aduc aminte ca pe contencios administrativ nu e executorie hotararea, dar trebuie verificat. Si mai e un dosar pe rolul Tribunalului Bucuresti, care este suspendat in momentul de fata, care are ca obiect inregistrarea modificarilor statutului. Deci in momentul de fata, avizul ala este un act premergator pentru inregistrarea modificarilor. Faptul ca obliga MTS-ul sa dea avizul, nu inseamna ca se modifica statutul, inseamna ca trebuie ca federatia sa aiba acel act si sa se duca la tribunal sa inregistreze statutul. Deci in momentul de fata nu e inregistrat statutul, se aplica tot cel vechi. Poate sa mai dureze mult timp pana la inregistrarea modificarilor. Asta e mai mult o tema de campanie", au declarat sursele citate.Nici in cazul in care Lupescu ar castiga alegerile nu exista pericolul ca noul statut sa afecteze legitimitatea organizarii acestora, intrucat prevederile acestuia nu se pot aplica retroactiv: "Nu exista asa ceva, chiar daca Lupescu ar castiga alegerile si modificarile ar fi aprobate de tribunal, acestea vor intra in vigoare de la data hotararii. Nu se aplica retroactiv, scrie si in Constitutie asta", au precizat sursele citate pentru News.ro.Adunarea Generala de alegeri a Federatiei Romane de Fotbal va avea loc pe 18 aprilie."Referitor la decizia instantei de astazi, fata de contestatia FRF la dispozitiile MTS, oricare va fi decizia, aceasta nu este definitiva, daca MTS va face recurs. In orice situatie, exista solutii. Ii asigur pe toti membrii afiliati si publicul larg ca voi candida pentru presedintia FRF, in ciuda incercarilor procedurale ale Federatiei de a ma impiedica sa fiu pe buletinele de vot, pe 18 aprilie.Actuala conducere a FRF si-ar dori sa castige la masa verde, nu pe teren. Este singurul mod in care poate castiga alegerile, lucru care nu se va intampla. Competitia se va disputa pe teren si eu voi fi acolo", a scris Ionut Lupescu, pe pagina sa de Facebook.