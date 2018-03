VIDEO Arsenal - Manchester City 0-3/ "Cetatenii" isi continua drumul spre titlu - Victorie superba pe "Emirates"

Manchester City si-a securizat victoria inca din prima repriza. Dupa 33 de minute de joc, tabela arata 3-0 in favoarea echipei lui Guardiola, gratie reusitelor lui Bernardo Silva (15'), David Silva (28') si Leroy Sane (33').In minutul 53, Arsenal a avut ocazia sa apara pe tabela, insa Aubameynag a ratat o lovitura de la 11 metri.Manchester City isi pastreaza avansul de 16 puncte fata de rivala Manchester United, ocupanta pozitiei secunde in clasament. De partea cealalta, Arsenal se gaseste pe locul 6, cu 45 de puncte.1. Manchester City 75 puncte2. Manchester United 593. Liverpool 574. Tottenham 555. Chelsea 536. Arsenal 45 etc.