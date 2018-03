Cupa Romaniei: FC Hermannstadt - FCSB 3-0/ Dezastru pentru echipa lui Dica - Sibienii s-au calificat in semifinalele competitiei

Sibienii au deschis scorul inca din minutul 11, dupa o gafa de proportii a lui Mihai Balasa. Fundasul ros-albastrilor a incercat sa opreasca o minge venita din spatele sau, insa a ratat executia. Bogdan Rusu a profitat de greseala lui Balasa, a trecut apoi fara nicio problema de Larie si a finalizat cu un sut la coltul lung. Blanaru a dublat avantajul lui Hermannstadt in minutul 29, dupa ce a trecut nestingherit printre fundasii centrali ai FCSB-ului.In minutul 34, centralul Catalin Popa a dictat lovitura de la 11 metri pentru FCSB, in urma unui hent comis de Danci dupa un duel cu Filip. In cele din urma, Popa a anulat penalty-ul dupa ce s-a sfatuit cu unul dintre asistenti. Reluarile tv au aratat ca Filip a fost primul jucator care a atins mingea cu mana si mai apoi Danci.In minutul 63, Danci a centrat perfect pentru Rusu, dupa un corner executat scurt, iar atacantul sibienilor l-a invins pentru a doua oara pe Balgradean si a stabilit scorul final. FCSB a evoluat in inferioritate numerica din minutul 74, cand Ovidiu Popescu a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat.AFC Hermannstadt este a doua echipa care se califica in semifinalele Cupei Romaniei, dupa Gaz Metan, care a trecut de Astra Giurgiu, scor 1-0."Nu am nicio explicatie pentru care ne-am prezentat in halul acesta. Am fost penibili cu totii. Sa nu reusim sa ne impunem in fata unei echipe de liga a doua. Atunci cand patrunzi pe teren fara atitudine, se intampla asa ceva.Sunt suparat pe toti jucatorii care au evoluat. Nu am facut ce trebuia sa facem azi. Era un obiectiv si eu imi doream sa castig acest trofeu. Sunt suparat pe atitudinea avuta. Chiar daca terenul a fost cum a fost, nu avem nicio scuza.Trebuie sa avem alta fata, altfel nu avem nicio sansa sa castigam campionatul. Eu sper sa inteleaga ca atunci cand nu dai totul, si te gandesti ca esti jucator la FCSB, nu faci nimic", a spus Nicolae Dica, la finalul meciului, potrivit Digi Sport.CSU Craiova vs DinamoFC Botosani vs CSM Poli IasiFC Hermannstadt: Cabuz - Al. Coman, Pirvulescu, Ionut Stoica, Tatar - Danci, Dilbea - P. Petrescu (Lupu '68), Blanaru (Tarnovan '81), Herghelegiu (Neagu '85) - B. Rusu. Antrenor Alexandru Pelici.FCSB: Balgradean - Artur Jorge (Ianis Stoica '66), Larie, Balasa, Filip - Ov. Popescu, Nedelcu (Gnohere '46) - Man, Fl. Tanase, Budescu - Fl. Coman. Antrenor Nicolae Dica.Cartonase galbene: Blanaru '30, Petrescu '49, Pirvulescu '81, Danci '89 / Fl. Tanase '31, Balasa '52, Ov. Popescu '70, '74Cartonas rosu: Ov. Popescu '74Arbitri: Catalin Popa - Daniel Mitruti, Gabriel Stroe - Lucian Rusandu;Observatori: Florin Hincu, Horatiu Stanescu.