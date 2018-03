Presedintele PSG, increzator ca formatia sa se va califica in sferturile Champions League: "Avem o echipa capabila sa o invinga pe Real Madrid"

"Suntem foarte tristi pentru el (n.r. pentru Neymar), la fel si suporterii. Singura optiune si decizie, pentru noi, pentru el, a fost operatia. Nu am avut de ales. Am luat decizia impreuna. Calificarea in Champions League o vom obtine impreuna cu suporterii, cu jucatorii. Cred ca meciul cu Real este cel mai important. Sunt foarte increzator pentru acest meci, avem o echipa capabila sa o invinga pe Real Madrid sau orice alt club", a declarat Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului PSG."Am avut astazi (n.r miercuri) o reuniune cu Neymar, medicul echipei nationale a Braziliei si medicul clubului nostru si am fost toti de acord ca operatia este singura optiune. Nu puteam sa riscam. Sunt trei parti care au hotarat, repet, toata lumea a fost de acord.Nu pot sa spun (n.r in cat timp va reveni Neymar), dar totul va depinde de recuperare. Sper ca va fi destul de repede. Vreau sa-i multumesc tatalui lui Neymar, pentru ca vrea sa ramana cu noi pana la meciul cu Real, este un domn, sunt foarte impresionat. Mi-a spus: ᅡVreau sa raman pana la meciul cu Madrid, suntem o familieᅡ ", a mai precizat conducatorul liderului din Ligue 1, potrivit L'Equipe.PSG si Real Madrid se vor intalni marti (6 martie), pe "Parc des Princes", in mansa a doua a optimilor Champions League. In partida tur, echipa lui Zinedine Zidane s-a impus cu 3-1, fiind mare favorita la calificarea in sferturile competitiei. "Galacticii" si-au asigurat victoria cu doua goluri reusite pe final de meci. Ronaldo 45' (penalty), 83' si Marcelo 86' au inscris golurile madrilenilor, iar Rabiot 33' a punctat pentru PSG.Neymar va fi operat sambata, in Brazilia, la piciorul drept, iar recuperarea sa "va dura intre doua luni si jumatate si trei luni", a declarat medicul "Selecao", Rodrigo Lasmar, dupa ce a aterizat impreuna cu starul brazilian la Rio de Janeiro, informeaza AFP.Atacantul va fi operat intr-un spital din Belo Horizonte, pentru o fisura osoasa la piciorul drept, suferita in timpul partidei cu Olympique Marseille, castigata de PSG cu 3-0, duminica trecuta, pe Parc des Princes.