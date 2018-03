VIDEO Atletico Madrid - Leganes 4-0/ "Poker" pentru Griezmann - Atletico s-a apropiat la patru puncte de lider

Griezmann a fost omul meciului de pe "Wanda Metropolitano", reusind sa inscrie cate doua goluri pe repriza. Francezul si-a inceput recitalul in minutul 26, marcand din mijlocul careului dupa o pasa de geniu a lui Koke. Noua minute mai tarziu, Griezmann l-a invins pe Cuellar cu un sut superb, direct din lovitura libera.In repriza a doua, in minutul 57, atacantul a inscris cu capul dupa o centrare perfecta a lui Filipe Luis. In minutul 67, Griezmann a profitat de o eroare in defensiva adversa si a stabilit scorul final, cu o executie din interiorul careului."Pokerul" lui Griezmann vine dupa ce duminica a reusit sa marcheze de trei ori in partida cu Sevilla, din etapa a XXV-a a campionatului din Spania. Echipa lui Diego Simeone s-a impus in fata andaluzilor cu 5-2.In urma acestui succes, Atletico Madrid a acumulat 61 de puncte si se afla la patru lungimi in urma liderului Barcelona. Catalanii vor infrunta joi, de la ora 22:00, formatia Las Palmas.Etapa viitoare din La Liga le va aduce fata in fata pe primele doua clasate, Barcelona urmand sa primeasca vizita celor de la Atletico Madrid. Partida va avea loc pe "Camp Nou", la 4 martie, de la ora 17:15.1. Barcelona 65 puncte (- un joc)2. Atletico Madrid 613. Real Madrid 514. Valencia 505. Sevilla 426. Villarreal 41 etc.Atletico Madrid - Leganes 4-0Eibar - Villarreal 1-0Athletic Bilbao - Valencia 1-1Getafe - Deportivo La Coruna 3-0Malaga - Sevilla 0-120:30 Betis - Real Sociedad22:00 Las Palmas - Barcelona22:30 Alaves - Levante