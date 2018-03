VIDEO Juventus si AC Milan se vor intalni in finala Cupei Italiei

Juventus s-a impus, miercuri, pe teren propriu, in fata formatiei Atalanta (scor 1-0), gratie golului marcat de Miralem Pjanic, care a transformat un penalty in minutul 75. In partida tur, disputata la Bergamo, echipa lui Massimiliano Allegri a invins cu acelasi scor.AC Milan s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa victoria reusita la penalty-uri in fata lui Lazio, echipa la care Radu Stefan a fost integralist. Dupa 120 de minute, scorul a fost egal, 0-0, acelasi rezultat fiind consemnat si in meciul tur de la Milano. Formatia pregatita de Gennaro Gattuso s-a impus cu 5-4 dupa loteria penalty-urilor, unde s-au ratat nu mai putin de cinci lovituri de la punctul cu var.De la Lazio au ratat Milinkovic-Savic, Lucas Leiva si Luiz Felipe, in timp ce la oaspeti nu au reusit sa transforme Rodriguez si Montolivo.Juventus Torino a castigat ultimele trei editii ale Cupei Italiei, in timp ce AC Milan s-a impus ultima oara in 2003.