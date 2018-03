Neymar va fi operat la sfarsitul acestei saptamani - Brazilianul ar putea lipsi trei luni de pe teren

Neymar va fi operat sambata, in Brazilia, la piciorul drept, iar recuperarea sa "va dura intre doua luni si jumatate si trei luni", a declarat medicul "Selecao", Rodrigo Lasmar, dupa ce a aterizat impreuna cu starul brazilian la Rio de Janeiro, informeaza AFP."La finalul planului prevazut initial, de trei zile de ingrijiri, staful medical al PSG si cel al nationalei Braziliei au ajuns la o concluzie. De comun acord cu jucatorul, s-a decis sa se opteze pentru o interventie chirurgicala. Neymar va fi operat la sfarsitul acestei saptamani, in Brazilia, de catre doctoral Rodrigo Lasmar, alaturi de care se va afla si profesorul Saillant", este anuntul PSG.Astfel, Neymar va rata returul cu Real Madrid, din optimile Champions League, iar misiunea parizienilor de a se califica dupa ce au pierdut cu 1-3 mansa tur devine mult mai dificila. Partida PSG vs Real Madrid se va disputa la 6 martie, pe "Parc des Princes".In urma cu doua zile, Paris Saint-Germain a anuntat ca Neymar a suferit o entorsa la glezna dreapta si o fisura la al cincilea metatarsian, in partida castigata cu scorul 3-0, in fata rivalei Olympique Marseille.