​VIDEO Real Madrid, invinsa in minutul 93 de Espanyol (1-0)

Real Madrid, infrangere in Catalonia

Disputa a facut parte din etapa cu numarul XXVI din Primera Division, iar reusita de trei puncte a gazdelor a fost trecuta in dreptul lui Moreno (90+3').La meci au asistat 19.805 spectatori.Dupa 26 de etape, Madridul ocupa locul trei in clasament, cu 51 de puncte: 15 victorii, sase remize si 5 infrangeri.1 Barcelona 65 puncte2 Atletico Madrid 583 Real Madrid 51 (+1 meci)4 Valencia 49 etc