Aleksander Ceferin, presedintele UEFA: "Vreau Liga Campionilor mai echilibrata, nu pot insa promite ca Steaua va castiga trofeul"

"Trebuie sa indraznim sa regandim modelul nostru si, mai ales, sa stabilim un echilibru mai bun in competitie. Trebuie sa avem visuri mari, dar nu va pot promite luna de pe cer, pentru ca eu nu sunt un vanzator de vise si nici politician. Ma voi lupta mult pentru introducerea unor masuri care sa restabileasca un echilibru, insa nu pot pretinde ca acest lucru va face ca un club precum Steaua Bucuresti sau Steaua Rosie Belgrad sa aiba in viitor inscris numele pe trofeul Ligii Campionilor. UEFA nu este o banca, Elvetia are deja destule banci... La ce foloseste sa generezi retete record daca acest lucru este doar pentru a acumula bogatie?" -De asemenea, Aleksander Ceferin a mai oferit o informatie importanta pentru Champions League: nu va fi introdus arbitrajul video la meciurile din sezonul viitor (n.r. 2018-2019)."Nimeni nu stie exact cum functioneaza asta. Inca exista multa confuzie. Nu sunt deloc impotriva, dar trebuie sa explicam mai bine cand il utilizam. Vom vedea la Cupa Mondiala. Ar putea fi un proiect bun, util pentru fotbal, dar nu trebuie sa ne grabim ca sa luam astfel de decizii", a conchis presedintele UEFA.VAR (n.r. arbitrajul video) poate fi utilizat in acest moment in urmatoarele situatii: dupa un gol marcat, intr-o situatie de penalti, pentru un cartonas rosu direct sau pentru a repara o greseala in ceea ce priveste identitatea unui jucator sanctionat.