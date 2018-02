​FOTOGALERIE Cine a fost alaturi de Ionut Lupescu la prezentarea candidaturii la sefia FRF - De la Sir Alex Ferguson si Mircea Lucescu (prin mesaje video) si pana la Cristi Chivu

Va infiinta un Comitet Strategic pentru fotbal: "Vreau sa aduc toti fostii selectionerii la aceeasi masa. Impreuna sa dezbatem ADN-ul fotbalului romanesc".

Schimbarea formatului competitional din Liga 1: "Sistemul competitional trebuie schimbat, trebuie ca echipele sa fie in plina forma atunci cand sunt meciuri de play-off. Toate lucrurile acestea trebuie discutate, sa vedem ce facem in urmatorii 5-6 ani".

Schimbarea legislatiei din sport, pentru ca echipele sa beneficieze de facilitati fiscale: "Trebuie sa convingem leguitorul ca avem nevoie de legi pentru sport, avem nevoie ca sportul sa fie o prioritate in urmatorii 9-10 ani".

Centralizarea corecta a datelor: "Trebuie sa facem o centralizare corecta a datelor. Datele pe care le furnizeaza FRF acum nu sunt reale, le-am verificat. Daca facem un nou ADN, trebuie sa stim unde suntem, cati jucatori, arbitri si suporteri avem. Doar asa putem pleca spre dezvoltare".

Organizarea unor competitii internationale in Romania: "Cu administratia 2005-2011 am adus la Bucuresti finala Europa League, apoi am adus Campionatul European U19 in 2011 si impreuna am facut ca Bucurestiul sa fie printre orasele de la Euro 2020. Vreau sa continui asa, dar si la fustsal si fotbal feminin. Trebuie sa ne impunem obiective clare, masurate si controlate. Doar impreuna putem salva fotbalul romanesc".

A fost multa lume din fotbal, sala de conferinte fiind neincapatatoare. Evenimentul a semanat cu o actiune a echipei nationale, multi dintre coechipierii de la prima reprezentativa ai lui Lupescu tinand sa fie aproape de acesta.Au participat, printre altii, Gica Hagi, Gica Popescu, Ciprian Marica, Bogdan Stelea, Dan Petrescu, Florin Raducioiu, Tudorel Stoica, Dorin Mateut, Ioan Andone, Florin Prunea, Adrian Ilie, Daniel Pancu, Mircea Sandu, Victor Piturca, Daniel Pancu, Cristi Chivu, Marius Lacatus, Gino Iorgulescu, Ionel Ganea, Daniel Niculae, Barasab Panduru, Adrian Iencsi, Razvan Rat, Dumitru Stangaciu, Gheorghe Multescu, Stefan Iovan, Gheorghe Mihali, Cristian Balaj si Pompiliu Popescu.Sir Alex Ferguson si Mircea Lucescu au transmis sustinerea prin intermediul mesajelor video."Ionut Lupescu - Din nou pentru Romania"Sa aduca o viziune moderna si europeana in fotbalul romanesc.Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis (pe 12 ianuarie) ca alegerile pentru presedintia FRF sa aiba loc in ziua de 18 aprilie. Termenul limita pentru depunerea dosarelor de candidatura este cu 15 zile inainte de data alegerilor.Lupescu este primul candidat care si-a anuntat in mod oficial candidatura. Si-au mai anuntat intentia de a candida urmatorii: Razvan Burleanu (actualul presedinte al FRF) si fostii fotbalisti Marcel Puscas si Sorin Raducanu.