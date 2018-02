Ionut Lupescu si-a anuntat oficial candidatura la presedintia FRF: "E foarte important ca oamenii din fotbal sa revina acolo unde le e locul"

Va infiinta un Comitet Strategic pentru fotbal: "Vreau sa aduc toti fostii selectionerii la aceeasi masa. Impreuna sa dezbatem ADN-ul fotbalului romanesc".

Schimbarea formatului competitional din Liga 1: "Sistemul competitional trebuie schimbat, trebuie ca echipele sa fie in plina forma atunci cand sunt meciuri de play-off. Toate lucrurile acestea trebuie discutate, sa vedem ce facem in urmatorii 5-6 ani".

Schimbarea legislatiei din sport, pentru ca echipele sa beneficieze de facilitati fiscale: "Trebuie sa convingem leguitorul ca avem nevoie de legi pentru sport, avem nevoie ca sportul sa fie o prioritate in urmatorii 9-10 ani".

Centralizarea corecta a datelor: "Trebuie sa facem o centralizare corecta a datelor. Datele pe care le furnizeaza FRF acum nu sunt reale, le-am verificat. Daca facem un nou ADN, trebuie sa stim unde suntem, cati jucatori, arbitri si suporteri avem. Doar asa putem pleca spre dezvoltare".

Organizarea unor competitii internationale in Romania: "Cu administratia 2005-2011 am adus la Bucuresti finala Europa League, apoi am adus Campionatul European U19 in 2011 si impreuna am facut ca Bucurestiul sa fie printre orasele de la Euro 2020. Vreau sa continui asa, dar si la fustsal si fotbal feminin. Trebuie sa ne impunem obiective clare, masurate si controlate. Doar impreuna putem salva fotbalul romanesc".