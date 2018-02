OFICIAL: Florin Bratu este noul antrenor al echipei Dinamo

Florin Bratu a fost ultima oara ultima oara selectioner al reprezentativei Under 18 a Romaniei, se arata intr-un comunicat al clubului.Fost atacant al echipei din Stefan cel Mare de-a lungul a patru sezoane (2005-2006 si 2007-2010), Florin Bratu a castigat Supercupa Romaniei in tricoul alb-rosu, in 2005, marcand 28 de goluri in 67 de partide pentru Dinamo in prima liga a Romaniei.Dupa o cariera impresionanta ca jucator, Florin Bratu si-a inceput, in urma cu patru ani, activitatea de antrenor principal. A antrenat Dinamo II Bucuresti (2014-2015), CS Tunari (2015-2016), Dinamo Under 19 (2016-2017) si reprezentativa Under 18 a Romaniei (2017-2018).Cu echipa sub 19 ani din cadrul clubului din Stefan cel Mare, Florin Bratu a castigat Liga Elitelor in 2017, cea mai importanta competitie pentru juniori organizata in Romania.Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, in etapa a XXVI-a a Ligii I (ultima a sezonului regulat).