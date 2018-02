​VIDEO Atletico Madrid, victorie categorica (5-2) in deplasare cu Sevilla

"Atleti" a trecut cu bine si peste testul Sevilla, formatia din Madrid castigand de-o maniera entuziasmanta pe "Ramón Sánchez Pizjuán"Diego Costa (42') a deschis balul, iar Griezmann (42', 51', 81') si Koke (65') au desavarsit opera. Pentru gazde au punctat Sarabia (85') si Nolito (89').In urma acestui succes, Atletico a revenit la sapte puncte in urma liderului FC Barcelona, iar in aceasta saptamana va avea loc marele meci de pe "Camp Nou" (4 martie, 17:15).1 Barcelona 65 puncte2 Atletico Madrid 583 Real Madrid 514 Valencia 495 Villarreal 416 Sevilla 39 etc.