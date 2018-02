Liga 1: FCSB - Sepsi 2-0/ Victorie chinuita pentru echipa lui Dica

Sepsi a avut cele mai mari ocazii ale primei reprize, insa nu a reusit sa le transforme in gol. Echipa lui Dica a lasat impresia ca inca se afla ancorata in partida cu Lazio (scor 1-5), din returul 16-imilor Europa League, neavand niciun sut spre poarta lui Rimniceanu in primele 45 de minute. Oaspetii au fost aproape sa deschida scorul in minutul 6, dupa o eroare a lui Mihai Pintilii. Sutul lui Rodriguez de la marginea careului de 16 metri a fost insa retinut de Andrei Vlad.In minutul 16, Kuku si Petrovikj s-au lovit cap in cap intr-un duel aerian pentru minge si a fost nevoie de interventia ambulantei. Din pacate, situatia a aratat inca o data ca nu s-a invatat nimic din problemele trecutului. Un medic a patruns in fuga pe gazon, in cele din urma a pornit si ambulanta, iar la un minut a intervenit si o a doua ambulanta.Petrovikj a sangerat abundent si a fost bandajat la cap, iar Kuku a fost scos de pe teren pe targa, dar apoi si-a revenit si a vrut sa continue partida. Totusi, medicii i-au interzis sa mai joace si a fost schimbat cu Yasin Hamed, in minutul 23.In finalul primei reprize, Sepsi a avut doua ocazii uriase de a inscrie, prin Hamed (44) si Patrick Petre (45), dar FCSB a fost salvata de interventiile lui Andrei Vlad.Introducerea lui Budescu dupa pauza a revitalizat jocul ros-albastrilor. In minutul 51, Viera a incercat sa respinga o centrare a mijlocasului de la FCSB, insa a trimis mingea in propria poarta.Si repriza secunda a fost marcata de o accidentare, fiind din nou nevoie de interventia ambulantei. Romario Benzar s-a lovit la cap dupa un duel cu Viera, a parasit terenul pe targa, dar jucatorul a putut sa revina dupa ce a primit ingrijiri medicale.In minutul 80, Sepsi a fost la un pas de egalare, Dalmau sutand putin peste poarta dupa o centrare perfecta trimisa de Ross. FCSB a scapat de emotii in minutul 86, cand Man a inscris in poarta goala, dupa o pasa a lui Florinel Coman.In urma acestei victorii, FCSB termina sezonul regulat cu 55 de puncte, la patru lungimi in spatele liderului CFR Cluj, care s-a impus, tot duminica, in fata celor de la Juventus Bucuresti, scor 2-0. Astfel, echipa antrenata de Nicolae Dica va porni in play-off cu un deficit de doar doua puncte fata de formatia ardeleana.De partea cealalta, Sepsi incheie sezonul regulat al Ligii 1 pe locul 12, cu 19 puncte, urmand sa evolueze in play-out. Dupa injumatatire, echipa lui Eugen Neagoe va avea 10 puncte."Nu avem voie sa mai aratam in continuare asa cum am aratat in aceasta seara. Chiar daca a fost foarte frig, iar terenul nu a fost cum trebuie, nu trebuia sa facem o partida de genul asta. Dar important este ca am castigat cele trei puncte. Am suferit dupa meciul cu Lazio, dar trebuia sa uitam acea partida. Azi nu am intrat concentrati si nu am avut o atitudine buna in prima repriza si era sa ne coste acest lucru. Balasa a cerut schimbare, ca ii era rau de la pauza, Tanase e accidentat la glezna, a fost calcat de la inceputul jocului si a trebuit sa-i schimb. Am dorit sa-l aduc pe Marco (n.r. - Momcilovic) fundas central, pentru ca este un jucator cu viteza mai buna si cei de la Sepsi puteau sa ne puna probleme pe contraatac. De aceea l-am schimbat pe Filip, ca sa-l aduc pe Marco fundas central si l-am introdus pe Junior, un fundas lateral ofensiv", a declarat Dica, la Digi Sport, potrivit News.ro.Tehnicianul FCSB considera ca diferenta de doua puncte fata de CFR Cluj este una recuperabila: "Mai sunt zece etape de jucat, nu este o diferenta mare, o putem recupera, dar ne trebuie evolutii mult mai bune decat am avut in aceasta seara. Nu comentez de Dinamo, ma gandesc la echipa mea.""Nu am reusit sa scoatem nimic din acest joc, desi eu cred ca meritam sa plecam neinvinsi. Dupa ocaziile pe care le-am avut, mai ales in prima repriza, puteam sa si castigam. Am avut situatii clare de gol, chiar si singur cu portarul. Asta e fotbalul. Fara sa-si creeze ocazii de a marca, FCSB conducea cu 1-0, dintr-un gol marcat de noi. Am ratat o ocazie imensa si la 1-0 pentru ei. Asta e fotbalul, cand nu reusesti sa marchezi, se poate intampla ceea ce ni s-a inamplat noua in aceasta seara. Am pierdut in aceasta seara nemeritat, la fel la Craiova", a declarat Neagoe, la Digi Sport.Tehnicianul a precizat ca atacantul Benjamin Kuku a ajuns la spital: "Kuku a ajuns la Spitalul Floreasca, va merge cineva sa vada in ce stare este. A vrut sa revina pe teren. M-a rugat sa intre, ca poate sa joace. A fost decizia mea, pentru ca medicii de pe ambulanta au spus ca nu-si asuma niciun risc. I-am ascultat, oamenii stiu mai bine decat mine, cu toate ca aveam nevoie de el. Dar ne-am creat ocazii de a marca si fara el", a precizat Neagoe.FCSB: Vlad - Benzar, Planici, Balasa (Budescu '46), Momcilovici - Pintilii, Filip (Morais '55) - Cr. Tanase (Man '27), Fl. Tanase, Fl. Coman - Gnohere. Antrenor Nicolae Dica;Sepsi: Ramniceanu - Martinez, Viera, Jure, Daisuke - Ghinga, Petrovikj - Rodriguez (Ross '70), Tandia, P. Petre (Oliveira '54) - Kuku (Yasin Hamed '23). Antrenor Eugen Neagoe.Cartonas galben: Rodriguez '40Arbitri: Iulian Calin - George Neacsu si Marius Marica - Horia Mladinovici.Observatori: Victor Berbecaru si Octavian Goga.1. CFR Cluj 59 de puncte2. FCSB 553. CS U Craiova 514. Astra Giurgiu 445. FC Viitourl 446. CSM Poli Iasi 39.1. CFR Cluj 30 de puncte2. FCSB 283. CS U Craiova 264. Astra Giurgiu 225. FC Viitorul 226. CSM Poli Iasi 20.