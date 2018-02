VIDEO Arsenal - Manchester City 0-3/ "Cetatenii" au castigat competitia - Primul trofeu pentru Guardiola pe "Etihad"

Cupa Ligii Angliei

Golurile victoriei care a adus primul trofeu al sezonului pentru Manchester City au fost semnate de Aguero (18'), Kompany (58') si David Silva (65').City a mai castigat Cupa Ligii Angliei in sezoanele 1969/1970, 1975/1976, 2013/2014 si 2015/2016.La inceputul acestei saptamani, trupa lui Guardiola a fost eliminata intr-un mod rusinos din Cupa Angliei: a fost invinsa in optimi de Wigan, echipa din liga a treia, scor 1-0.Pep Guardiola a preluat-o pe Manchester City in vara anului 2016, insa primul sezon nu a fost unul prea reusit pentru tehnicianul spaniol. In actuala editie din Premier League, "cetatenii" ocupa primul loc in clasament, avand un avans de 13 puncte fata de Manchester United, ocupanta pozitiei secunde, iar lupta pentru titlu este ca si incheiata.Palmaresul echipei Manchester City: 4 titluri de campioana, 5 Cupe, 5 Cupe ale Ligii, 4 Supercupe ale Angliei, o Cupa a Cupelor.Cupa Ligii este singurul trofeu intern care ii lipseste lui Arsene Wenger pe banca lui Arsenal. Londonezii nu au mai triumfat in aceasta competitie din sezonul 1992/1993.Echipa lui Arsene Wenger va avea ocazia sa isi ia revansa in fata lui City saptamana viitoare, cele doua formatii urmand sa se intalneasca joi (1 martie, de la ora 21:45), pe "Emirates Stadium", in cadrul etapei a XXVIII-a din campionatul Angliei.