​VIDEO Manchester United - Chelsea 2-1/ Trupa lui Mourinho a intors scorul si a urcat pe locul doi in clasament

Chelsea a inceput mai bine partida de pe "Old Trafford" si a deschis scorul in minutul 32, prin Willian. Bucuria oaspetilor nu a durat mult: Lukaku a adus egalarea in minutul 39 si scorul la pauza arata 1-1.In repriza secunda, schimbarea lui Mourinho a dat roade. In minutul 64, tehnicianul portughez l-a trimis in teren pe Lingard, acesta inlocuindu-l pe Martial, iar 11 minute mai tarziu marca golul victoriei.Manchester United a acumulat 59 de puncte si a urcat pe locul doi in clasament, aflandu-se la 13 lungimi in spatele liderului Manchester City. Chelsea se gaseste pe locul 5, cu 53 de puncte.Crystal Palace - Tottenham 0-1Leicester - Stoke 1-1WBA - Huddersfield 1-2Liverpool - West Ham 4-1Burnley - Southampton 1-1Brighton - Swansea 4-1Bournemouth - Newcastle 2-2Watford - Everton 1-0Crystal Palace - Tottenham 0-11. Manchester City 72 (- un joc)2. Manchester United 593. Liverpool 574. Tottenham 555. Chelsea 53 etc.