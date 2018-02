Darijo Srna (Sahtior Donetk) a fost suspendat pana la 22 august, pentru dopaj

Srna, care va implini 36 de ani, la 1 mai, a fost depistat pozitiv la un test efectuat la 22 marie 2017, in afara competitiei. Suspendarea este luata in considerare de la acea data, cand a fost depistat pozitiv cu un steroid anabolizant. Croatul a sustinut in fata comisiei ca a luat substanta in mod neintentionat.Srna este la Sahtior din 2003, dupa ce anterior a jucat la Hajduk Split. El a fost unul dintre fotbalistii preferati ai tehnicianului Mircea Lucescu, din perioada in care acesta antrena pe SahtiorDarijo Srna a fost capitanul nationalei Croatiei, pentru care a strans 134 de selectii.