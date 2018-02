Liga 1: Programul complet al meciurilor din play-off - CFR Cluj vs FCSB se va juca in etapa a doua

CFR Cluj si FCSB mai au inca un meci de disputat in sezonul regulat, cu Juventus Bucuresti, respectiv Sepsi Sfantu Gheorghe, dar pozitiile din clasament nu mai pot fi influentate indiferent de rezultatele inregistrate.Au mai ramas de disputat in ultima etapa a sezonului regulat: Juventus Bucuresti - CFR Cluj (duminica, 18.00), FCSB - Sepsi (duminica, 20.45) si Concordia Chiajna - Voluntari (luni, 17.30).Potrivit regulamentului Ligii 1, punctele se vor injumatati in play-off, iar clasamentul va fi urmatorul:1. CFR Cluj - 28 puncte (29 - daca remizeaza cu Juventus Bucuresti; 30 - daca o invinge pe Juventus Bucuresti)2. FCSB - 26 (27 - daca remizeaza cu Sepsi; 28 - daca o invinge pe Sepsi)3. CS U Craiova - 264. Astra Giurgiu - 225. FC Viitorul - 226. CSM Poli Iasi - 20CFR Cluj - CSM Poli IasiFCSB - FC ViitorulCS Universitatea Craiova - Astra GiurgiuCSM Poli Iasi - Astra GiurgiuFC Viitorul - CS Universitatea CraiovaCFR Cluj - FCSBFCSB - CSM Poli Iasi;CS Universitatea Craiova - CFR Cluj;Astra Giurgiu - FC ViitorulCSM Poli Iasi - FC ViitorulCFR Cluj - Astra GiurgiuFCSB - CS Universitatea CraiovaCS Universitatea Craiova - CSM Poli IasiAstra Giurgiu - FCSBFC Viitorul - CFR ClujAstra Giurgiu - CS Universitatea CraiovaCSM Poli Iasi - CFR ClujFC Viitorul - FCSBAstra Giurgiu - CSM Poli IasiCS Universitatea Craiova - FC ViitorulFCSB - CFR ClujCFR Cluj - CS Universitatea CraiovaFC Viitorul - Astra GiurgiuCSM Poli Iasi - FCSBFC Viitorul - CSM Poli IasiAstra Giurgiu - CFR ClujCS Universitatea Craiova - FCSB.CSM Poli Iasi - CS Universitatea CraiovaFCSB - Astra GiurgiuCFR Cluj - FC Viitorul