​VIDEO Barcelona - Girona 6-1/ Recital de goluri pe "Camp Nou" - Hat-trick reusit de Suarez si "dubla" pentru Messi

Oaspetii au deschis scorul in minutul 3, prin Portu, dar Barcelona s-a dezlantuit doua minute mai tarziu dupa prima reusita a lui Suarez. Uruguayanul a mai inscris in minutule 44 si 76, iar Messi a contribuit si el cu doua goluri, in minutele 30 si 36. In minutul 66, Coutinho a reusit primul sau gol pe "Camp Nou".In urma acestei victorii, Barcelona s-a distantat la zece puncte de Atletico Madrid, ocupanta locului doi, care va juca pe terenul Sevillei duminica, de la ora 21:45.Barcelona - Girona 6-1Leganes - Las Palmas 0-0Celta Vigo - Eibar 2-0Deportivo La Coruna - Espanyol 0-01. Barcelona 65 puncte (+ un joc)2. Atletico Madrid 553. Real Madrid 51 (+ un joc)4. Valencia 465. Sevilla 396. Villarreal 38 etc.Meciurile Villarreal - Getafe, Athletic Bilbao - Malaga, Valencia - Real Sociedad si FC Sevilla - Atletico Madrid se vor disputa duminica, iar intalnirea Levante - Athletic Bilbao este programata luni.